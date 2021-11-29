Прокуратура выявила около 450 нарушений на шахтах Кузбасса
Прокуратура вместе со специалистами МЧС, Ростехнадзора, Государственного пожарного надзора провела проверки в 31 шахте Кемеровской области, было выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 административных дел, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
«Внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Генпрокуратура.
Среди нарушений, в частности, специалисты выявили нарушения в сфере промышленной безопасности: не были модернизированы системы позиционирования шахтеров и транспорта, на участках недостаточно работников, система доставки людей на участки не функционирует, несоответствие схем выработки и т.д. Также выявили нарушения в сфере охраны труда и пожарной безопасности.
Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры, стал взрыв метана. В момент ЧП в шахте находились 285 человек, большинство из них удалось эвакуировать. Изначально сообщалось о гибели 52 человек — 46 шахтеров и шестерых спасателей. Однако позже одного из считавшихся погибшими спасателей нашли живым.
Возбуждены два уголовных дела о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 2 ст. 217 УК) и о халатности (ч. 3 ст. 293 УК), а также 55 административных дел. Задержаны руководители шахты и сотрудники Ростехнадзора.