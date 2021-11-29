Прокуратура выявила около 450 нарушений на шахтах Кузбасса

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры, стал взрыв метана. В момент ЧП в шахте находились 285 человек, большинство из них удалось эвакуировать. Изначально сообщалось о гибели 52 человек — 46 шахтеров и шестерых спасателей. Однако позже одного из считавшихся погибшими спасателей нашли живым.