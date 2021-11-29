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Общество

Прокуратура выявила около 450 нарушений на шахтах Кузбасса

Ведомости

Прокуратура вместе со специалистами МЧС, Ростехнадзора, Государственного пожарного надзора провела проверки в 31 шахте Кемеровской области, было выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 административных дел, говорится в сообщении Генпрокуратуры. 

«Внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Генпрокуратура. 

Среди нарушений, в частности, специалисты выявили нарушения в сфере промышленной безопасности: не были модернизированы системы позиционирования шахтеров и транспорта, на участках недостаточно работников, система доставки людей на участки не функционирует, несоответствие схем выработки и т.д. Также выявили нарушения в сфере охраны труда и пожарной безопасности. 

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры, стал взрыв метана. В момент ЧП в шахте находились 285 человек, большинство из них удалось эвакуировать. Изначально сообщалось о гибели 52 человек — 46 шахтеров и шестерых спасателей. Однако позже одного из считавшихся погибшими спасателей нашли живым. 

Возбуждены два уголовных дела о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 2 ст. 217 УК) и о халатности (ч. 3 ст. 293 УК), а также 55 административных дел. Задержаны руководители шахты и сотрудники Ростехнадзора. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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