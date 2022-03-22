На шахте «Листвяжная» в Кузбассе из-за сбоя вентиляции объявили эвакуацию

Руководству шахты предъявлено обвинение. По версии следствия, оно знало о том, что на шахте допускались грубые нарушения мер промбезопасности, однако не только игнорировало, но и пыталось скрыть их с помощью оформленных задними числами отчетов о выделении денег на закупку средств обеспечения индивидуальной защиты.