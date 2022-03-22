На шахте «Листвяжная» в Кузбассе из-за сбоя вентиляции объявили эвакуацию
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел сбой в работе вентиляции. На тот момент в шахте были 142 человека, их эвакуируют, сообщил ТАСС со ссылкой на министерство угольной промышленности региона.
«При плановом переходе с рабочего на резерный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека», — сообщили ТАСС в министерстве.
«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что семь человек почувствовали себя плохо, их вывели на поверхность. «Причина плохого самочувствия устанавливается, пострадавшие уже выведены на поверхность», — сказал собеседник агентства, уточнив, что датчики обнаружения метана не срабатывали, уровень предельно допустимой концентрации газа находится в норме.
25 ноября 2021 г. на шахте «Листвяжная» произошел взрыв, в результате погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей, отправленных на их поиски. По предварительным данным, причиной аварии стало неоднократное нарушение правил техники безопасности.
Руководству шахты предъявлено обвинение. По версии следствия, оно знало о том, что на шахте допускались грубые нарушения мер промбезопасности, однако не только игнорировало, но и пыталось скрыть их с помощью оформленных задними числами отчетов о выделении денег на закупку средств обеспечения индивидуальной защиты.