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На шахте «Листвяжная» в Кузбассе из-за сбоя вентиляции объявили эвакуацию

Ведомости

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел сбой в работе вентиляции. На тот момент в шахте были 142 человека, их эвакуируют, сообщил ТАСС со ссылкой на министерство угольной промышленности региона.

«При плановом переходе с рабочего на резерный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека», — сообщили ТАСС в министерстве.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что семь человек почувствовали себя плохо, их вывели на поверхность. «Причина плохого самочувствия устанавливается, пострадавшие уже выведены на поверхность», — сказал собеседник агентства, уточнив, что датчики обнаружения метана не срабатывали, уровень предельно допустимой концентрации газа находится в норме.

25 ноября 2021 г. на шахте «Листвяжная» произошел взрыв, в результате погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей, отправленных на их поиски. По предварительным данным, причиной аварии стало неоднократное нарушение правил техники безопасности.

Руководству шахты предъявлено обвинение. По версии следствия, оно знало о том, что на шахте допускались грубые нарушения мер промбезопасности, однако не только игнорировало, но и пыталось скрыть их с помощью оформленных задними числами отчетов о выделении денег на закупку средств обеспечения индивидуальной защиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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