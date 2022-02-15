Путин подписал указ о награждении орденами Мужества спасателей с шахты «Листвяжная»

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября прошлого года в Кузбассе. По предварительной версии, озвученной губернатором Сергеем Цивилевым, причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. На момент происшествия под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, однако в результате трагедии погибли 46 шахтеров и 5 спасателей, отправленных на их поиски.