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Путин подписал указ о награждении орденами Мужества спасателей с шахты «Листвяжная»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шестерых горноспасателей, которые участвовали в поиске шахтеров и ликвидации аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Пятеро из них будут награждены посмертно.

Путин наградил орденами мужества командира отделения Алексея Рылова, его помощников Олега Носанчука и Александра Заковряшина, а также респираторщиков Александра Аникина, Евгения Земцева и Андрея Назарова. Из награжденных остался в живых только Заковряшин.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября прошлого года в Кузбассе. По предварительной версии, озвученной губернатором Сергеем Цивилевым, причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. На момент происшествия под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, однако в результате трагедии погибли 46 шахтеров и 5 спасателей, отправленных на их поиски.

В рамках возбужденного после аварии уголовного дела были задержаны гендиректор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, владелец холдинга СДС Михаил Федяев, гендиректор «СДС-угля» Геннадий Алексеев и другие руководители компаний, которых обвинили в нарушении правил промышленной безопасности, в халатности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации и т. д.

По версии следствия, высшее руководство холдинга знало о том, что на шахте допускаются грубые нарушения мер промбезопасности, однако не только игнорировало, но и пыталось скрыть их с помощью оформленных задними числами отчетов о выделении денег на закупку средств обеспечения индивидуальной защиты.

Ранее по теме: В Ростехнадзоре назвали предварительные причины аварии на «Листвяжной»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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