Путин подписал указ о награждении орденами Мужества спасателей с шахты «Листвяжная»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шестерых горноспасателей, которые участвовали в поиске шахтеров и ликвидации аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Пятеро из них будут награждены посмертно.
Путин наградил орденами мужества командира отделения Алексея Рылова, его помощников Олега Носанчука и Александра Заковряшина, а также респираторщиков Александра Аникина, Евгения Земцева и Андрея Назарова. Из награжденных остался в живых только Заковряшин.
Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября прошлого года в Кузбассе. По предварительной версии, озвученной губернатором Сергеем Цивилевым, причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. На момент происшествия под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, однако в результате трагедии погибли 46 шахтеров и 5 спасателей, отправленных на их поиски.
В рамках возбужденного после аварии уголовного дела были задержаны гендиректор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, владелец холдинга СДС Михаил Федяев, гендиректор «СДС-угля» Геннадий Алексеев и другие руководители компаний, которых обвинили в нарушении правил промышленной безопасности, в халатности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации и т. д.
По версии следствия, высшее руководство холдинга знало о том, что на шахте допускаются грубые нарушения мер промбезопасности, однако не только игнорировало, но и пыталось скрыть их с помощью оформленных задними числами отчетов о выделении денег на закупку средств обеспечения индивидуальной защиты.