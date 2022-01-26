В Ростехнадзоре назвали предварительные причины аварии на «Листвяжной»
Предварительные причины аварии на шахте «Листвяжная» — грубые нарушения правил безопасности, заявил замначальника управления отдела Ростехнадзора Сергей Никитин на заседании комитета Госдумы по энергетике.
«Могу уже сказать, что непреодолимых сил природы в акте не будет. <...> Это грубые нарушения правил безопасности, фальсификация системы аэрогазового контроля. Это отключение автоматической газовой защиты. Это нарушения правил эксплуатации технических устройств. Это ошибки в проектировании. Это неумение пользоваться средствами защиты органов дыхания», — рассказал Никитин (цитата по «РИА Новости»).
Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября прошлого года в Кузбассе. По предварительной версии, высказанной губернатором Сергеем Цивилевым, причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. На момент происшествия под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, однако в результате трагедии погибли 46 шахтеров и 5 спасателей, отправленных на их поиски.
В рамках дела были задержаны гендиректор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Они были задержаны сразу после аварии. Всех пятерых обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности или в халатности.
Позднее был арестован владелец холдинга СДС, которому принадлежит «Листвяжная», Михаил Федяев — его обвинили в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. Кроме того, под стражу взяты гендиректор и технический директор холдинговой компании «СДС-уголь» Геннадий Алексеев и Антон Якутов, а также главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. Им инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
По версии следствия, высшее руководство холдинга знало о том, что на шахте допускаются грубые нарушения мер промбезопасности, однако не только игнорировало, но и пыталось скрыть их с помощью оформленных задними числами отчетов о выделении денег на закупку средств безопасности.