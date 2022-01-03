Путин поручил подумать над закрытием угольных шахт с высоким риском аварий
Президент России Владимир Путин поручил правительству продумать варианты последовательного вывода из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности с учетом анализа последствий для экономики и социальной сферы. Об этом говорится в перечне поручений, которые президент дал по итогам совещания по ситуации в угольной отрасли. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Последовательный вывод из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности (с учётом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы)», — говорится в перечне поручений.
Президент поручил внедрить методы добычи угля, исключающие возможность «групповых несчастных случаев». Среди таких методов — запрет шахтерам на работу на глубине, на которой нельзя обеспечить их безопасность.
Также Путин поручил правительству внести поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), которые предусматривают приостановление деятельности шахт за нарушения требований по дегазации при добыче угля. Перечень поручений президента также подразумевает внесение поправок в законодательство, которые предусматривают усиление ответственности работодателей за нарушение обязательств по охране труда работников, которые заняты в местах с вредными или опасными условиями труда.
Перечень поручений был дан после аварии на шахте «Листвяжная», которая произошла 25 ноября прошлого года в Кузбассе. По предварительной версии, озвученной губернатором региона Сергеем Цивилевым, причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. На момент происшествия под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, однако в результате трагедии погибли 46 шахтеров и 5 спасателей, отправленных на их поиски.
В рамках дела были задержаны гендиректор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Они были задержаны сразу после аварии. Всех пятерых обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности или в халатности (ч. 3 ст. 217 УК РФ и ч. 3 ст. 293 УК РФ).
Позднее был арестован владелец холдинга СДС, которому принадлежит «Листвяжная», Михаил Федяев — его обвинили в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Кроме того, под стражу взяты гендиректор и технический директор холдинговой компании «СДС-уголь» Геннадий Алексеев и Антон Якутов, а также главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. Им инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).
По версии следствия, высшее руководство холдинга знало о том, что на шахте допускаются грубые нарушения мер промбезопасности, однако не только игнорировало, но и пыталось скрыть их с помощью оформленных задними числами отчетов о выделении денег на закупку средств безопасности.