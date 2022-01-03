Путин поручил подумать над закрытием угольных шахт с высоким риском аварий

Также Путин поручил правительству внести поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), которые предусматривают приостановление деятельности шахт за нарушения требований по дегазации при добыче угля. Перечень поручений президента также подразумевает внесение поправок в законодательство, которые предусматривают усиление ответственности работодателей за нарушение обязательств по охране труда работников, которые заняты в местах с вредными или опасными условиями труда.