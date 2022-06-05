Патриарх Кирилл счел катастрофой разрушение церковного единства
Разрушение общецерковного единства, в том числе ради политических целей, не может быть оправдано и является настоящей катастрофой, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря Полоцка в Белоруссии.
По его словам, православная церковь сегодня является «духовной опорой и России, и Белоруссии, и Украины — всех наших братских славянских стран и даже не только славянских стран». «Вот этот великий дар православной веры необходимо укреплять», — сказал патриарх (цитата по ТАСС).
По его мнению, разделение, которое разрушает единство верующих со Христом и его церковью, «совершенное ради любых политических, социальных или иных человеческих целей, есть раскол и не может быть оправдано».
«Оно является настоящей катастрофой, поскольку лишает человека самого главного — общения с Богом», — заявил патриарх. Он призвал укреплять православную веру, особенно среди молодых людей, которые находятся «под сильным воздействием современного информационного потока».
В конце мая Украинская православная церковь объявила независимость от Московского патриархата. В УПЦ тогда выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу спецоперации на Украине. По мнению собора, ее проведение нарушает заповедь «Не убивай!».
В постановлении собор обратился к властям Украины и властям России с просьбой продолжить переговорный процесс и «поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие». В документе отмечается, что собор выражает сожаления по поводу «отсутствия единства в украинском православии».
22 апреля стало известно, что Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу папы римского Франциска и патриарха Кирилла. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск. ЕС также планировал включить патриарха Кирилла в новый санкционный список. В июне Венгрия потребовала от Евросоюза отказаться от этого шага.