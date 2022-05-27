Украинская православная церковь объявила независимость от Московского патриархата

Для того чтобы диалог состоялся, ПЦУ должно прекратить захват храмов и принудительно переводить приходы в свою церковь, признать свой неавтокефальный статус и решить вопрос о каноничности иерархии. «Собор выражает глубокое убеждение, что залогом успеха диалога должно стать не только желание к восстановлению церковного единства, но и искреннее стремление выстраивать свою жизнь на основе христианской совести и нравственной чистоты», – сказано в документе.