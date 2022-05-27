Украинская православная церковь объявила независимость от Московского патриархата
Собор Украинской православной церкви (УПЦ) принял постановление, которое провозглашает полную самостоятельность и независимость от Московского патриархата. Текст постановления был опубликован в Telegram-канале церкви.
«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», – сказано в постановлении.
В УПЦ также выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу спецоперации на Украине. По мнению собора, ее проведение нарушает заповедь «Не убивай!». В постановлении собор обратился к властям Украины и властям России с просьбой продолжить переговорный процесс и «поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».
В документе отмечается, что собор выражает сожаления по поводу «отсутствия единства в украинском православии». В УПЦ отмечают, что действия Константинопольского патриархата, результатом которых стало образование Православной церкви Украины (ПЦУ), «углубили недоразумения и привели к физическому противостоянию». «Но даже в таких кризисных обстоятельствах собор не теряет надежды на возобновление диалога», – говорится в постановлении.
Для того чтобы диалог состоялся, ПЦУ должно прекратить захват храмов и принудительно переводить приходы в свою церковь, признать свой неавтокефальный статус и решить вопрос о каноничности иерархии. «Собор выражает глубокое убеждение, что залогом успеха диалога должно стать не только желание к восстановлению церковного единства, но и искреннее стремление выстраивать свою жизнь на основе христианской совести и нравственной чистоты», – сказано в документе.
26 мая член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков заявил ТАСС, что любое решение, принятое УПЦ по итогам собора, будет означать очередной раскол. «Не дай бог, если будут приняты какие-то решения в сторону отделения от Русской православной церкви – это однозначно будет очередной националистический раскол», – сказал Новиков. Он также выразил мнение, что решение об отделении от Московского патриархата приведет к «быстрому процессу ликвидации УПЦ».
Наместник Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архимандрит Иоанн 30 марта заявил, что на фоне военной спецоперации на Украине началась религиозная война. По словам Иоанна, «люди, которые называют себя националистами», забирали приходы УПЦ на Западной Украине.