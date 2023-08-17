Власти Канады из-за лесных пожаров эвакуируют 20 000 человек из Йеллоунайфа

Премьер-министр призвала 20 000 жителей Йеллоунайфа подчиниться приказу об эвакуации, который требует, чтобы граждане покинули город к полудню пятницы, 18 августа. Пламя находится в 17 км от муниципальной границы Йеллоунайфа, и официальные лица заявили, что огонь достигнет окраин города к субботе, а шоссе Ингрэм-Трейл – к пятнице, если не пойдет дождь. Йеллоунайф расположен на северном берегу Большого Невольничьего озера, в 1450 км к северу от Эдмонтона. Географическое положение в сочетании с множеством лесных пожаров вдоль путей эвакуации усложнит процесс.