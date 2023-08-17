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Общество

Власти Канады из-за лесных пожаров эвакуируют 20 000 человек из Йеллоунайфа

Ведомости

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют жителей административного центра Северо-Западных территорий – города Йеллоунайф. Соответствующее предписание премьер-министра Северо-Западных территорий Кэролайн Кокрейн опубликовано в The Globe and Mail.

Премьер-министр призвала 20 000 жителей Йеллоунайфа подчиниться приказу об эвакуации, который требует, чтобы граждане покинули город к полудню пятницы, 18 августа. Пламя находится в 17 км от муниципальной границы Йеллоунайфа, и официальные лица заявили, что огонь достигнет окраин города к субботе, а шоссе Ингрэм-Трейл – к пятнице, если не пойдет дождь. Йеллоунайф расположен на северном берегу Большого Невольничьего озера, в 1450 км к северу от Эдмонтона. Географическое положение в сочетании с множеством лесных пожаров вдоль путей эвакуации усложнит процесс.

«Я знаю, мы все устали от слова "беспрецедентный", но другого способа описать ситуацию в Северо-Западных территориях нет», – сказала Кокрейн.

Власти попросили тех, у кого есть транспортные средства, начать эвакуацию самостоятельно и сказали, что для тех, кто не сможет выбраться по шоссе, будут организованы автобусы и самолеты. По данным правительства, первая эвакуация воздушным транспортом запланирована на вторую половину дня 17 августа. Принимать людей первоначально будут в Калгари.

Ранее по теме: Восстановление острова Мауи на Гавайях после пожаров оценили в $5,5 млрд

Масштабные пожары охватили остров Мауи в американском штате Гавайи 8 августа. Количество погибших, по данным на 17 августа, составляет 110 человек, сообщает CNN. Бедствие уже называют самым смертоносным лесным пожаром в США за более чем 100 лет. Количество новых жертв в ближайшие дни может вырасти. Стоимость восстановления острова Мауи после пожаров может составить $5,5 млрд.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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