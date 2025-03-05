В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы четверо планировавших теракт боевиков
Во время контртеррористической операции (КТО) в Дагестане нейтрализованы четверо боевиков, которые намеревались устроить теракт на объекте регионального управления МВД России в Каспийске, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).
По данным НАК, в ночь на 5 марта в Кировском районе Махачкалы во время оперативно-разыскных мероприятий была выявлена группа людей на автомобиле, которая планировала напасть на управление МВД. Во время задержания преступники начали стрелять по сотрудникам ДПС из автоматов. К месту перестрелки прибыли силы правопорядка, боевики были блокированы на окраине поселка Семендер. Было принято решение о проведении КТО и введении соответствующего режима в Кировском районе.
На месте столкновения и в тайнике, расположенном неподалеку, найдены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним. По информации НАК, координаторами преступников были члены международной террористической организации «Исламское государство»
В декабре 2024 г. суд арестовал семь жителей Дагестана по подозрению в создании террористического сообщества и изготовлении взрывчатых веществ, которые они намеревались использовать на объектах воинских частей, в зданиях МВД и ФСБ, сообщал ТАСС.
Крупные теракты произошли в Дагестане в июне прошлого года. По словам главы республики Сергея Меликова, действия участников вооруженных нападений на религиозные учреждения и полицейских были скоординированы по целям и времени. Жертвами атак стали 20 человек, 26 пострадали. Пятеро боевиков были убиты, троих из них опознали как сыновей и племянника на тот момент главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.