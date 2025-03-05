В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы четверо планировавших теракт боевиков

По данным НАК, в ночь на 5 марта в Кировском районе Махачкалы во время оперативно-разыскных мероприятий была выявлена группа людей на автомобиле, которая планировала напасть на управление МВД. Во время задержания преступники начали стрелять по сотрудникам ДПС из автоматов. К месту перестрелки прибыли силы правопорядка, боевики были блокированы на окраине поселка Семендер. Было принято решение о проведении КТО и введении соответствующего режима в Кировском районе.