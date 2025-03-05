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В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы четверо планировавших теракт боевиков

Ведомости

Во время контртеррористической операции (КТО) в Дагестане нейтрализованы четверо боевиков, которые намеревались устроить теракт на объекте регионального управления МВД России в Каспийске, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным НАК, в ночь на 5 марта в Кировском районе Махачкалы во время оперативно-разыскных мероприятий была выявлена группа людей на автомобиле, которая планировала напасть на управление МВД. Во время задержания преступники начали стрелять по сотрудникам ДПС из автоматов. К месту перестрелки прибыли силы правопорядка, боевики были блокированы на окраине поселка Семендер. Было принято решение о проведении КТО и введении соответствующего режима в Кировском районе.

На месте столкновения и в тайнике, расположенном неподалеку, найдены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним. По информации НАК, координаторами преступников были члены международной террористической организации «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В ходе КТО обошлось без пострадавших среди мирных граждан и без потерь среди личного состава сил правопорядка. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В декабре 2024 г. суд арестовал семь жителей Дагестана по подозрению в создании террористического сообщества и изготовлении взрывчатых веществ, которые они намеревались использовать на объектах воинских частей, в зданиях МВД и ФСБ, сообщал ТАСС.

Крупные теракты произошли в Дагестане в июне прошлого года. По словам главы республики Сергея Меликова, действия участников вооруженных нападений на религиозные учреждения и полицейских были скоординированы по целям и времени. Жертвами атак стали 20 человек, 26 пострадали. Пятеро боевиков были убиты, троих из них опознали как сыновей и племянника на тот момент главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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