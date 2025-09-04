Роман Фейгин

Партнерский проект
Родился в 1979 году в Москве. Окончил социологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Работал в холдинге РБК, газете "Спорт-Экспресс", на телеканале Eurosport. В спортивной журналистике - более 20 лет. Также есть опыт PR-деятельности в Компании развития общественных связей (КРОС) и корпорации "Баркли".
Ответная игра пройдет 26 апреля
В первой игре казанцы победили в овертайме
Столичный клуб рискует впервые с 2014 года не попасть в Кубок Стэнли
Команды сражаются за место в Лиге чемпионов на следующий сезон
Команде Валерия Карпина порой не хватает концентрации
Совсем скоро командам предстоит сыграть друг против друга в ЛЧ
В турнирной таблице команды разделяют всего три очка
Клуб великого бразильца не впечатляет в атаке
Третьяк предлагает в следующем году проводить перекрестный плей-офф
Шансы соперников примерно равны
Букмекеры единодушны в своих мнениях
В Дортмунде Тухель провел два сезона, принеся клубу первый трофей за пять лет