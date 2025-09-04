Роман Фейгин

Родился в 1979 году в Москве. Окончил социологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Работал в холдинге РБК, газете "Спорт-Экспресс", на телеканале Eurosport. В спортивной журналистике - более 20 лет. Также есть опыт PR-деятельности в Компании развития общественных связей (КРОС) и корпорации "Баркли".