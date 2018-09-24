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Видеосервис ТНТ-Premier собрал 4 млн просмотров

За первый месяц работы ТНТ-Premier пользователи более 3,9 млн раз посмотрели сериалы и шоу, предоставленные этим видеосервисом, сообщил холдинг «Газпром-медиа».

ТНТ-Premier был запущен в середине августа, пользователи по подписке могут смотреть здесь контент развлекательных каналов «Газпром-медиа» (прежде всего ТНТ и ТВ3) еще до его выхода в эфир. Так, на сервисе доступен сериал Семена Слепакова «Домашний арест», который ТНТ покажет в эфире только через несколько месяцев. По отдельной подписке доступен спортивный контент – матчи и состязания, которые показывают спортивные каналы «Газпром-медиа» («Матч ТВ», «Матч премьер» и другие).

Большая часть зрителей (69%) пользуются мобильным приложением ТНТ-Premier, 8% смотрят контент на планшетах, остальные – на ПК и через Smart TV, сообщил холдинг. Его представитель уточнил, что приложение ТНТ-Premier уже скачали 830 000 раз. Основная подписка на ТНТ-Premier стоит 129 руб. в месяц. «Газпром-медиа» не раскрывает, сколько подписчиков уже собрал сервис.

Для «Газпром-медиа» это уже вторая попытка запустить видеосервис с подпиской. До этого канал ТНТ создал сервис Now.ru, но вскоре закрыл проект как неудачный.

При запуске ТНТ-Premier столкнулся с техническими трудностями – многие пользователи не могли зарегистрироваться на сервисе или посмотреть видео. Представитель «Газпром-медиа» тогда признал, что холдинг недооценил интерес к проекту и число подключившихся пользователей превысило прогноз в сотни раз.