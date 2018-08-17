У нового видеосервиса «Газпром-медиа» возникли технические трудности

Российские телеканалы в последние годы не только продают права на показ своих сериалов и шоу сторонним интернет-площадкам, но и создают собственные онлайн-сервисы Наталья Шорапова / Ведомости

Вчера, 16 августа, «Газпром-медиа» запустил видеосервис TNT-Premier, где пользователи по подписке смогут смотреть сериалы и шоу каналов ТНТ, ТВ3, ТНТ4, 2x2 и «Супер» до их выхода в эфире. Все эти каналы входят в субхолдинг «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ). Проекты на TNT-Premier доступны через сайт сервиса, мобильные приложения и на Smart TV, подписка стоит 129 руб. в месяц.

При запуске сервис столкнулся с техническими трудностями. В магазинах приложений Google Play и App Store многие пользователи жалуются, что не могут зарегистрироваться на TNT-Premier, а те, кто все же зарегистрировался, ругаются, что приложение не проигрывает видео. Также в комментариях есть жалобы на то, что сервис обещает три бесплатных дня просмотра новым пользователям, но вместо этого сразу списывает деньги за подписку. Журналист «Ведомостей» также столкнулся с трудностями при регистрации на TNT-Premier на смартфоне Apple и на смартфоне под управлением операционной системы Android. После регистрации журналисту не удалось запустить ни одно видео в обоих приложениях. Судя по постам и комментариям в Facebook, сериалы на TNT-Premier не могут посмотреть сейчас по крайней мере часть пользователей одноименного сайта. Журналист «Ведомостей» также не смог посмотреть на этом сайте часть эпизодов выложенных сериалов.

Первой крупной премьерой сервиса стал сатирический сериал ТНТ «Домашний арест». Это история о мэре, которого посадили под домашний арест, поймав на взятке. Сериал снял режиссер Петр Буслов по сценарию Семена Слепакова, они работали над проектом три года, в эфире ТНТ он выйдет осенью.

Вчера вечером на закрытом показе сериала для журналистов и блогеров Слепаков извинился перед пользователями TNT-Premier, у которых возникли сложности с просмотром сериала, и предложил набраться терпения. У любого большого проекта на запуске бывают трудности, заметил он: «Уверен, все скоро починят». Поздно ночью в ответах на жалобы пользователей в Facebook Слепаков уже был более эмоционален: «... [нецензурное выражение]. Зла на всех не хватает».

«Ведомости» обратились за комментарием в «Газпром-медиа».

О готовящемся запуске новой видеоплатформы летом или в начале осени «Ведомостям» рассказывали сотрудники «Газпром-медиа» и других медиакомпаний. Сервис планировалось запустить прошлой осенью, затем его старт был перенесен на апрель 2018 г. и, наконец, на конец лета. У него будет как минимум две отдельные подписки, объясняли собеседники «Ведомостей»: одна – на сериалы и шоу, другая – на спортивные трансляции.

Пока в TNT-Premier спортивных трансляций нет.

Российские телеканалы в последние годы не только продают права на показ своих сериалов и шоу сторонним интернет-площадкам, но и создают собственные онлайн-сервисы. Все больше зрителей смотрят видео в сети, и каналы, с одной стороны, не хотят упускать эту аудиторию, с другой – стремятся найти еще один способ заработать на телеконтенте. Все крупные телеканалы дублируют показ многих передач на собственных сайтах и в том числе экспериментируют с интернет-показами проектов до их выхода в эфир. Такой сервис, например, у «Первого канала» – «Кино1ТВ», подписка на который стоит 359 руб. в месяц. «Первый» не раскрывает число подписчиков этого сервиса. Часть проектов канала «Супер» появляется до эфире на сервисе Start («Газпром-медиа» владеет блокпакетом этого проекта).

Недавно четыре крупнейших телехолдинга (ВГТРК, «Первый канал», «Национальная медиа группа» и «СТС медиа») запустили видеосервис «Витрина», который работает как общий плейер для интернет-трансляций.

«Газпром-медиа» предпринял уже несколько попыток организовать видеосервис. В 2011 г., к примеру, ТНТ запустил сервис Now.ru, который также работал по подписке, но закрылся через пару лет, не собрав аудитории. Закрылся и видеосервис Zoomby, которым «Газпром-медиа» владел несколько лет вместе с ВГТРК.

Впрочем, гендиректор ГПМ РТВ Артур Джанибекян заявлял, что с тех пор привычки потребления контента и антипиратское законодательство в России сильно изменились: «Аудитория массово мигрирует в цифровую среду, потенциал видеосервисов огромен».