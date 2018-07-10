ТНТ запускает видеосервис с сериалами и спортом

Статья опубликована в № 4605 от 10.07.2018 под заголовком: Кинотеатр для спорта

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«Газпром-медиа» отложил запуск онлайн-кинотеатра «ТНТ-премьер»: сервис будет показывать и сериалы, и спорт Максим Стулов / Ведомости / Автор Ведомости

«Газпром-медиа» перенес запуск онлайн-кинотеатра «ТНТ-премьер» с апреля на конец лета или даже на осень, рассказали «Ведомостям» два сотрудника этого холдинга и сотрудник крупной интернет-компании. По их словам, в «Газпром-медиа» объясняют более поздние сроки запуска желанием разойтись по датам с чемпионатом мира по футболу.

Гендиректор субхолдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) Артур Джанибекян не стал обсуждать с «Ведомостями» конкретные сроки запуска онлайн-кинотеатра, но сообщил, что субхолдинг изначально планировал развести чемпионат мира и запуск «ТНТ-премьер»: «Оба эти события очень важны для холдинга «Газпром-медиа», в который входит и спортивный канал «Матч ТВ». Сейчас все наши усилия сосредоточены на чемпионате».