«Газпром-медиа» довел долю в Сomedy Club Production до 100%

На приобретения «Газпром-медиа» потратил 7 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

В 2017 г. «Газпром-медиа» приобрел группу TCT Production Ltd, которая занимается производством телевизионного контента. Основная цель этой сделки – получить права на эксклюзивное производство контента для создания телеканала «Супер», говорится в сообщении «Газпром-медиа» с комментарием финансовых результатов компании за прошлый год.

Именно в рамках этой сделки «Газпром-медиа» приобрел дополнительный пакет акций компании Сomedy Club Production в размере 25%, увеличив долю в ключевом партнере ТНТ до 100%, говорится в сообщении компании. Холдинг также получил 26% в ООО «Старт-медиа», управляющем онлайн-кинотеатром Start, и увеличил с 25 до 100% долю в ООО «ТНТ-клуб», которое занимается развитием мобильного приложения ТНТ-Сlub. На эти приобретения «Газпром-медиа» потратил 7 млрд руб.

Консолидированная выручка сегмента «Медиа-бизнес» в выручке Газпромбанка в прошлом году выросла на 5,1% до 86,4 млрд руб. Выручка в основном росла за счет рекламных доходов на эфирных и платных телеканалах холдинга, говорится в сообщении «Газпром-медиа». Также росли доходы от производства премиальных сериалов киностудии КИТ и от дистрибуции тематических каналов «Ред медиа».

Операционная прибыль сегмента «Медиа-бизнес» составила в прошлом году 1,3 млрд руб., в 2016 г. операционный убыток составил 7,8 млрд руб. Рост прибыли обусловлен ростом выручки и сокращением операционных расходов, говорится в сообщении компании. Размер чистого убытка у компании сократился до 3,47 млрд руб. по сравнению с 28,38 млрд руб.

«Газпром-медиа» управляет в том числе семью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «2х2»), 10 радиостанциями и проч. В 2016 г. «Газпром» решил докапитализировать Газпромбанк на 85 млрд руб. Сам банк в деньгах не нуждается, основным получателем средств может стать медиахолдинг, сообщал «Интерфакс».