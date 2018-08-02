«Газпром-медиа» запускает видеоплатформу с сериалами и спортом

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Пользователи ТНТ-Premier смогут смотреть сериалы и шоу до их выхода в телеэфире ТНТ

Видеоплатформа ТНТ-Premier начнет работать 16 августа, сообщил холдинг «Газпром-медиа». На этом сервисе пользователи смогут смотреть по подписке, без рекламы сериалы и шоу развлекательных каналов холдинга - ТНТ, ТВ3, ТНТ4, 2x2 и «Супер», указано в сообщении. Также площадка будет показывать спортивные трансляции, которые выходят на «Матч-ТВ» и канале о футболе «Матч! Премьер».

О готовящемся запуске летом или в начале осени такой платформы «Ведомостям» рассказывали сотрудники «Газпром-медиа» и источники в других медиакомпаниях. Сервис планировалось запустить прошлой осенью, затем его старт был перенесен на апрель 2018 г. и, наконец, на конец лета. У него будет как минимум две отдельные подписки, объясняли собеседники «Ведомостей»: одна – на сериалы и шоу, другая - на спортивные трансляции. В сообщении «Газпром-медиа» детали подписки не уточняются.