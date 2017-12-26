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Ксения Болецкая
Медиа
Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: Общий плейер для ТВ

Телеканалы запускают единый плейер для интернет-трансляций

Общая онлайн-платформа заработает в начале 2018 года

Российские телехолдинги больше двух лет обсуждали запуск единой онлайн-платформы. В конце этого года ВГТРК, «Национальная медиа группа» (НМГ), «СТС медиа» и «Первый канал» договорились об использовании единой технической платформы – общего плейера для интернет-трансляций, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух каналов. Такие экраны-плейеры каналы используют для трансляции эфира – как на собственных сайтах, так и на внешних ресурсах. Это первый этап витрины, дальше холдингам предстоит определиться с единой онлайн-площадкой, где должен быть собран контент большинства федеральных каналов.

В декабре все эти холдинги подписали меморандум о принципах взаимодействия на первом этапе запуска витрины, уточнили источники «Ведомостей». Представители «Первого канала», НМГ, «СТС медиа» и ВГТРК это подтвердили. Представители НМГ и ВГТРК уточнили, что уже к концу I квартала 2018 г. все участники витрины перейдут на единый плейер. За его основу участники взяли действующий плейер «Первого канала», говорят два собеседника «Ведомостей», из существующих сервисов он оказался самым проработанным и универсальным. Два других собеседника уточнили, что плейер «Первого» будет сильно усовершенствован специалистами всех каналов и в витрине будет использоваться уже заметно переработанный общими усилиями софт.

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