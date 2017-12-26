Телеканалы запускают единый плейер для интернет-трансляций

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













За основу единого видеоплейера взят софт «Первого канала» Евгений Разумный / Ведомости

Российские телехолдинги больше двух лет обсуждали запуск единой онлайн-платформы. В конце этого года ВГТРК, «Национальная медиа группа» (НМГ), «СТС медиа» и «Первый канал» договорились об использовании единой технической платформы – общего плейера для интернет-трансляций, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух каналов. Такие экраны-плейеры каналы используют для трансляции эфира – как на собственных сайтах, так и на внешних ресурсах. Это первый этап витрины, дальше холдингам предстоит определиться с единой онлайн-площадкой, где должен быть собран контент большинства федеральных каналов.

В декабре все эти холдинги подписали меморандум о принципах взаимодействия на первом этапе запуска витрины, уточнили источники «Ведомостей». Представители «Первого канала», НМГ, «СТС медиа» и ВГТРК это подтвердили. Представители НМГ и ВГТРК уточнили, что уже к концу I квартала 2018 г. все участники витрины перейдут на единый плейер. За его основу участники взяли действующий плейер «Первого канала», говорят два собеседника «Ведомостей», из существующих сервисов он оказался самым проработанным и универсальным. Два других собеседника уточнили, что плейер «Первого» будет сильно усовершенствован специалистами всех каналов и в витрине будет использоваться уже заметно переработанный общими усилиями софт.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}