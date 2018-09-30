Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Сочи

Политика

Новости

Евросоюз выделил 1,5 млн евро пострадавшей от цунами Индонезии

Европейский союз выделил Индонезии 1,5 млн евро для ликвидации последствий землетрясения и цунами, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Средства будут направлены на помощь наиболее уязвимым слоям населения и помогут властям обеспечить поставки продовольствия, воды и медикаментов в пострадавшие районы, отмечается в сообщении.

Кроме того, комиссия направила на пострадавший от стихии индонезийский остров Сулавеси эксперта по гуманитарным вопросам, который должен помочь властям Индонезии в координации работы по оказанию экстренной помощи.

Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии, по последним данным, стали 832 человека. Местные власти опасаются, что эта цифра может вырасти в несколько раз. Спасателям не удается установить связь со многими районами, пострадавшими от стихии. Ситуацию осложняет то, что стихия разрушила дороги и мосты на острове и оставила без света большую часть населения.

По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Посольство России в Джакарте сообщило, что стихия затронула нетуристический район. Власти Индонезии в воскресенье утром рассказали, что среди пропавших без вести числятся пять иностранцев — три француза, один южнокореец и один малайзиец. Южная Корея выделила Индонезии $1 млн для помощи пострадавшим, сообщило агентство «Ренхап».

Последствия мощного цунами в Индонезии