Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Сочи
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл российский этап чемпионата «Формула-1», который проходил на «Сочи автодроме». Вторым финишировал финн Вальттери Боттас, тоже выступающий за команду «Мерседес». Третье место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял 18-е место.
За гонками наблюдал президент Владимир Путин. В воскресенье он прибыл на автодром в Сочи, где его встретили руководители «Формулы-1», в том числе почетный президент Берни Экклстоун, спортивный директор Росс Браун и управляющий директор Чейз Кэри, а также вице-премьер России Дмитрий Козак.
Россия получила право проведения этапа «Формулы-1» в 2010 г. Соглашение с группой компаний «Формула-1» предусматривает проведение Гран-при России ежегодно с 2014 по 2025 г. Путин каждый год приезжает на «Сочи автодром», чтобы понаблюдать за гонкой и вручить главный приз победителю этапа.