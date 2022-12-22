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СУЭК в 2023 году вложит $1 млрд в добычу угля и горную технику

Это сопоставимо со всей инвестпрограммой угольной компании 2021 года
Надежда Синцова Василий Милькин
Целесообразность расширения добычи будет зависеть от внешнего и внутреннего потребления / СУЭК

Крупнейший производитель угля в России Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) инвестирует $1 млрд в увеличение добычи и горную технику в 2023 г. Об этом рассказал на прямой линии для сотрудников генеральный директор компании Максим Басов. Ключевые моменты из нее СУЭК отразила в пресс-релизе.

Инвестиции пойдут на увеличение мощности добывающих предприятий в Приморском, Хабаровском крае и в Кузбассе, закупку новой высокопроизводительной техники и поддержку обогатительных фабрик, говорится в релизе. Новую технику в условиях западных санкций компания планирует закупать в России, Белоруссии, Китае, Индии, Турции и ЮАР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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