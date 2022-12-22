СУЭК в 2023 году вложит $1 млрд в добычу угля и горную технику

Крупнейший производитель угля в России Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) инвестирует $1 млрд в увеличение добычи и горную технику в 2023 г. Об этом рассказал на прямой линии для сотрудников генеральный директор компании Максим Басов. Ключевые моменты из нее СУЭК отразила в пресс-релизе.