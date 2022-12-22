СУЭК в 2023 году вложит $1 млрд в добычу угля и горную технику

СУЭК в 2023 году вложит $1 млрд в добычу угля и горную техникуЭто сопоставимо со всей инвестпрограммой угольной компании 2021 года
Крупнейший производитель угля в России Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) инвестирует $1 млрд в увеличение добычи и горную технику в 2023 г. Об этом рассказал на прямой линии для сотрудников генеральный директор компании Максим Басов. Ключевые моменты из нее СУЭК отразила в пресс-релизе.
Инвестиции пойдут на увеличение мощности добывающих предприятий в Приморском, Хабаровском крае и в Кузбассе, закупку новой высокопроизводительной техники и поддержку обогатительных фабрик, говорится в релизе. Новую технику в условиях западных санкций компания планирует закупать в России, Белоруссии, Китае, Индии, Турции и ЮАР.
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