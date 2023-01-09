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Промышленники могут не справиться с квотами на выбросы из-за недоступности зарубежного оборудования

Поэтому они просят не принимать законопроект об оборотных штрафах за выбросы свыше квот
Надежда Синцова
Проблема очистки выбросов касается не только относительно простых операций, которые требуют установки фильтров и более тщательной подготовки сырья, но иногда и замены оборудования на более производительное / Андрей Гордеев / Ведомости

Недоступность западного оборудования сейчас может помешать крупнейшим российским промышленным предприятиям достичь установленных квот на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. На такое оборудование были ориентированы практически все предприятия, проводящие у себя модернизацию. Об этом говорится в письме главы РСПП Александра Шохина вице-премьеру Дмитрию Григоренко от 26 декабря 2022 г. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к РСПП.

«Следствием этого [недоступности импортного оборудования] являются не только прямые финансовые потери и необходимость продолжительного перепроектирования, но и в целом возрастание рисков того, что аналоги требующегося оборудования не будут найдены в принципе, а значит, и возможность достижения целей эксперимента по квотированию выбросов к 2026 г. окажется под сомнением», – отметил глава РСПП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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