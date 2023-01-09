Промышленники могут не справиться с квотами на выбросы из-за недоступности зарубежного оборудования

Недоступность западного оборудования сейчас может помешать крупнейшим российским промышленным предприятиям достичь установленных квот на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. На такое оборудование были ориентированы практически все предприятия, проводящие у себя модернизацию. Об этом говорится в письме главы РСПП Александра Шохина вице-премьеру Дмитрию Григоренко от 26 декабря 2022 г. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к РСПП.