Промышленники могут не справиться с квотами на выбросы из-за недоступности зарубежного оборудования

Промышленники могут не справиться с квотами на выбросы из-за недоступности зарубежного оборудованияПоэтому они просят не принимать законопроект об оборотных штрафах за выбросы свыше квот
Недоступность западного оборудования сейчас может помешать крупнейшим российским промышленным предприятиям достичь установленных квот на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. На такое оборудование были ориентированы практически все предприятия, проводящие у себя модернизацию. Об этом говорится в письме главы РСПП Александра Шохина вице-премьеру Дмитрию Григоренко от 26 декабря 2022 г. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к РСПП.
«Следствием этого [недоступности импортного оборудования] являются не только прямые финансовые потери и необходимость продолжительного перепроектирования, но и в целом возрастание рисков того, что аналоги требующегося оборудования не будут найдены в принципе, а значит, и возможность достижения целей эксперимента по квотированию выбросов к 2026 г. окажется под сомнением», – отметил глава РСПП.