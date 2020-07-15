Виски Johnnie Walker начнут выпускать в бумажных бутылках

Разработка бутылки ведется в партнерстве с компанией Pulpex Limited, которая планирует создать партнерский консорциум по производству экологичных бутылок. В него, помимо Diageo, войдут компании Unilever и PepsiCo. Предполагается, что в 2021 г. они также начнут разливать некоторые выпускаемые ими напитки в бумажные бутылки. Каждый из партнеров консорциума рассчитывает запустить свои собственные фирменные бумажные бутылки, которые будут выполнены по технологии Pulpex Limited.