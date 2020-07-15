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Виски Johnnie Walker начнут выпускать в бумажных бутылках

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Британский производитель алкогольных напитков Diageo с 2021 г. начнет выпускать виски под брендом Johnnie Walker в бумажных бутылках, сообщила компания. Как пояснили в компании, бутылка будет сделана полностью из экологически чистой древесины.

«Бутылка будет изготовлена из экологически чистой целлюлозы, чтобы соответствовать стандартам безопасности пищевых продуктов», — отметили в компании, добавив, что она будет полностью перерабатываться вместе с остальными отходами в стандартных условиях.

Разработка бутылки ведется в партнерстве с компанией Pulpex Limited, которая планирует создать партнерский консорциум по производству экологичных бутылок. В него, помимо Diageo, войдут компании Unilever и PepsiCo. Предполагается, что в 2021 г. они также начнут разливать некоторые выпускаемые ими напитки в бумажные бутылки. Каждый из партнеров консорциума рассчитывает запустить свои собственные фирменные бумажные бутылки, которые будут выполнены по технологии Pulpex Limited.

Diageo является мировым лидером среди производителей алкогольных напитков. Компания выпускает продукцию под брендами Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's, Windsor, Smirnoff, Cîroc, Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray и Guinness. Diageo реализует алкогольные напитки более чем в 180 странах мира. Акции компании торгуются на Лондонской и Нью-Йоркской фондовых биржах. Капитализация Diageo составляет $81,7 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных