Виски Johnnie Walker начнут выпускать в бумажных бутылках
Британский производитель алкогольных напитков Diageo с 2021 г. начнет выпускать виски под брендом Johnnie Walker в бумажных бутылках, сообщила компания. Как пояснили в компании, бутылка будет сделана полностью из экологически чистой древесины.
«Бутылка будет изготовлена из экологически чистой целлюлозы, чтобы соответствовать стандартам безопасности пищевых продуктов», — отметили в компании, добавив, что она будет полностью перерабатываться вместе с остальными отходами в стандартных условиях.
Разработка бутылки ведется в партнерстве с компанией Pulpex Limited, которая планирует создать партнерский консорциум по производству экологичных бутылок. В него, помимо Diageo, войдут компании Unilever и PepsiCo. Предполагается, что в 2021 г. они также начнут разливать некоторые выпускаемые ими напитки в бумажные бутылки. Каждый из партнеров консорциума рассчитывает запустить свои собственные фирменные бумажные бутылки, которые будут выполнены по технологии Pulpex Limited.
Diageo является мировым лидером среди производителей алкогольных напитков. Компания выпускает продукцию под брендами Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's, Windsor, Smirnoff, Cîroc, Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray и Guinness. Diageo реализует алкогольные напитки более чем в 180 странах мира. Акции компании торгуются на Лондонской и Нью-Йоркской фондовых биржах. Капитализация Diageo составляет $81,7 млрд.