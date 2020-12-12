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СМИ: власти США считают, что «Северный поток — 2» никогда не будет реализован

Ведомости

Высокопоставленный американский чиновник заявил немецкому агентству DPA, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» никогда не будет завершено, передает ТАСС.

«Если бы [компания] Nord Stream 2 [AG] могла в действительности завершить проект, то они бы это уже давно сделали», — заявил он.

По его словам, «Северный поток — 2» «никогда не будет транспортировать российский газ».

В пятницу оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщил о возобновлении строительства газопровода. Трубоукладчик «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м.

Также накануне Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который, помимо прочего, предусматривает расширение ограничительных мер против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».

В США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы». В отношении строящих газопровод компаний США уже ввели санкции, позже они уточнили, что ограничения касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией».

Ранее по теме: Оператор «Северного потока — 2» возобновил строительство газопровода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных