СМИ: власти США считают, что «Северный поток — 2» никогда не будет реализован

В США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы». В отношении строящих газопровод компаний США уже ввели санкции, позже они уточнили, что ограничения касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией».