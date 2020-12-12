СМИ: власти США считают, что «Северный поток — 2» никогда не будет реализован
Высокопоставленный американский чиновник заявил немецкому агентству DPA, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» никогда не будет завершено, передает ТАСС.
«Если бы [компания] Nord Stream 2 [AG] могла в действительности завершить проект, то они бы это уже давно сделали», — заявил он.
По его словам, «Северный поток — 2» «никогда не будет транспортировать российский газ».
В пятницу оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщил о возобновлении строительства газопровода. Трубоукладчик «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м.
Также накануне Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который, помимо прочего, предусматривает расширение ограничительных мер против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».
В США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы». В отношении строящих газопровод компаний США уже ввели санкции, позже они уточнили, что ограничения касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией».