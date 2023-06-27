Кабмин проработает программу финансирования проектов в сфере IT

При этом премьер раскритиковал «пассивность некоторых крупных промышленников» в импортозамещении IT. К отраслям-аутсайдерам относятся, по его словам, фармацевтика, торговля, пищевая и перерабатывающая промышленность, растениеводство. «Мы, несмотря на то что поддержали их проекты в прошлом году, реализацию пока не увидели, она не началась», – сказал он тогда.