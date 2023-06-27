Кабмин проработает программу финансирования проектов в сфере IT
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о запуске специальной программы финансирования проектов в сфере IT, которая включала бы льготы для бизнеса, в том числе списание части кредитов. Такое поручение было дано по итогам VIII конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
«Проработать вопрос о реализации такой программы и представить предложения в Правительство поручено корпорации «ВЭБ.РФ», Минпромторгу и Минцифры», – сообщает пресс-служба кабмина.
К 1 сентября отраслевые комитеты должны подготовить списки типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры, где зарубежное ПО будет заменено российским. До этой же даты Минстрой, Минпромторг, Минэнерго и Минтранс по поручению Мишустина проработают вопрос развития российского софта для технологий информационного моделирования в строительстве.
Кроме того, премьер поручил Минфину, Минэкономразвития, Минцифры вместе с ЦБ к концу сентября план действий по развитию венчурного финансирования российских IT-компаний и стимулированию создания частных отраслевых венчурных фондов.
Мишустин также поручил направить дополнительно более 11 млрд руб. в этом году на реализацию «дорожных карт» развития высокотехнологичных направлений «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Новое общесистемное программное обеспечение».
На пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России», состоявшейся 1 июня, Мишустин сообщил, что суммарный объем проданных IT-решений и оказанных IT-услуг в России в 2022 г. достиг 2 трлн руб.Валовая добавленная стоимость этих проектов составила 1,9 трлн руб., что на 23% больше показателей 2021 г. Численность сотрудников, занятых в IT-сфере, выросла на 12,7% до 740 000 человек, а среднемесячная зарплата этих работников составила 135 500 руб. (рост на 18,6%).
При этом премьер раскритиковал «пассивность некоторых крупных промышленников» в импортозамещении IT. К отраслям-аутсайдерам относятся, по его словам, фармацевтика, торговля, пищевая и перерабатывающая промышленность, растениеводство. «Мы, несмотря на то что поддержали их проекты в прошлом году, реализацию пока не увидели, она не началась», – сказал он тогда.