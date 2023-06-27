В приграничных районах Белгородской области отменили налоговые проверки бизнеса

Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области регулярно попадают под обстрел вооруженных сил Украины. 23 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что только в этих округах с начала мая повреждения получили 89 предприятий, среди которых 11 крупных заводов. По словам Гладкова, некоторые из них могут вернуться к работе в течение нескольких месяцев, а некоторые смогут сделать это только к концу года.