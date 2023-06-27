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Бизнес

В приграничных районах Белгородской области отменили налоговые проверки бизнеса

Ведомости

Управление ФНС по Белгородской области отменило проверки бизнеса в Шебекинском и Грайворонском округах. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«По предложению губернатора и решению оперштаба все мероприятия налогового контроля на территории этих округов временно приостановлены. Никакого обременения или дополнительных документов не выписываем, не тревожим налогоплательщиков, чтобы они могли в спокойной обстановке восстановиться», – сообщила руководитель управления Наталия Попова.

Помимо этого в оперштабе пояснили, что тем предпринимателям, которые используют патенты, в случае, если они не могут продолжать работу, необходимо написать заявление в произвольной форме в налоговую для приостановки деятельности.

Ранее по теме: Гладков сообщил о резком снижении интенсивности обстрелов Белгородской области

Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области регулярно попадают под обстрел вооруженных сил Украины. 23 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что только в этих округах с начала мая повреждения получили 89 предприятий, среди которых 11 крупных заводов. По словам Гладкова, некоторые из них могут вернуться к работе в течение нескольких месяцев, а некоторые смогут сделать это только к концу года.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». В конце мая интенсивность обстрелов приграничных территорий региона усилилась. 27 июня Гладков сообщил о снижении количества обстрелов и привел данные только по Шебекинскому округу, который за последний сутки подвергся обстрелам семь раз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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