Титов заявил о росте числа уголовных дел против предпринимателей
В России число уголовных дел в отношении предпринимателей выросло, сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов со ссылкой на официальную статистику, передает «Интерфакс».
«Число уголовных дел по экономическим статьям и статьям о мошенничестве в России продолжает расти. Официальная статистика Генеральной прокуратуры и МВД за первое полугодие 2023 г. показывает существенный рост по "экономическим" преступлениям по сравнению с тем же периодом 2022 г.», – рассказал он.
За этот период у следователей числилось около 352 000 дел по статьям о мошенничестве, преступлениях в сфере экономической деятельности, а также причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Это на 15% больше, чем за первое полугодие 2022 г., отметил Титов. А количество зарегистрированных дел за январь-июнь превысил прошлогодний результат на 21%.
При этом Титов отметил, что регуляторная гильотина резко сократила количество проверок, а административных дел, в отличие от уголовных, против бизнеса стало меньше.
Омбудсмен также указал на увеличение числа приостановленных уголовных дел. По статье о мошенничестве, например, прирост составил 23%. «На практике это означает, что дело возбуждается по факту совершения преступления неустановленными лицами из числа руководителей организации. Даже если такой руководитель единственный, установить его следствию почему-то оказывается очень сложно. При этом нередко реализуются обеспечительные меры, изымается имущество, документы организации и т.д.», – отметил он.
Как писали весной «Ведомости», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил декриминализовать 10 экономических статей в УК, а также повысить пороги крупного и особо крупного размера ущерба. Пакет мер был направлен в Минюст, Генпрокуратуру, МВД, Госдуму, а также в деловые объединения.
Позднее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД разработать законодательные поправки, которые освободят предпринимателей от административных штрафов со стороны сотрудников полиции. Об этом говорилось в списке поручений по итогам ПМЭФ-2023, писали «Ведомости».
Титов тогда отметил, что это «одна из тех инициатив, которые способны оказать влияние на бизнес прямо здесь и сейчас, без отложенного эффекта». По его словам, в последние годы благодаря административной реформе «число проверок сократилось очень значительно», но при этом не возникло проблем с точки зрения ухудшения окружающей среды или рисков отравления людей, что отражено в статистических данных.