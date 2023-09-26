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Бизнес

Титов заявил о росте числа уголовных дел против предпринимателей

Ведомости

В России число уголовных дел в отношении предпринимателей выросло, сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов со ссылкой на официальную статистику, передает «Интерфакс».

«Число уголовных дел по экономическим статьям и статьям о мошенничестве в России продолжает расти. Официальная статистика Генеральной прокуратуры и МВД за первое полугодие 2023 г. показывает существенный рост по "экономическим" преступлениям по сравнению с тем же периодом 2022 г.», – рассказал он.

За этот период у следователей числилось около 352 000 дел по статьям о мошенничестве, преступлениях в сфере экономической деятельности, а также причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Это на 15% больше, чем за первое полугодие 2022 г., отметил Титов. А количество зарегистрированных дел за январь-июнь превысил прошлогодний результат на 21%.

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При этом Титов отметил, что регуляторная гильотина резко сократила количество проверок, а административных дел, в отличие от уголовных, против бизнеса стало меньше.

Омбудсмен также указал на увеличение числа приостановленных уголовных дел. По статье о мошенничестве, например, прирост составил 23%. «На практике это означает, что дело возбуждается по факту совершения преступления неустановленными лицами из числа руководителей организации. Даже если такой руководитель единственный, установить его следствию почему-то оказывается очень сложно. При этом нередко реализуются обеспечительные меры, изымается имущество, документы организации и т.д.», – отметил он.

Как писали весной «Ведомости», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил декриминализовать 10 экономических статей в УК, а также повысить пороги крупного и особо крупного размера ущерба. Пакет мер был направлен в Минюст, Генпрокуратуру, МВД, Госдуму, а также в деловые объединения.

Ранее по теме: Путин поручил освободить бизнес от административной ответственности со стороны полиции

Позднее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД разработать законодательные поправки, которые освободят предпринимателей от административных штрафов со стороны сотрудников полиции. Об этом говорилось в списке поручений по итогам ПМЭФ-2023, писали «Ведомости».

Титов тогда отметил, что это «одна из тех инициатив, которые способны оказать влияние на бизнес прямо здесь и сейчас, без отложенного эффекта». По его словам, в последние годы благодаря административной реформе «число проверок сократилось очень значительно», но при этом не возникло проблем с точки зрения ухудшения окружающей среды или рисков отравления людей, что отражено в статистических данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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