Титов заявил о росте числа уголовных дел против предпринимателей

Титов тогда отметил, что это «одна из тех инициатив, которые способны оказать влияние на бизнес прямо здесь и сейчас, без отложенного эффекта». По его словам, в последние годы благодаря административной реформе «число проверок сократилось очень значительно», но при этом не возникло проблем с точки зрения ухудшения окружающей среды или рисков отравления людей, что отражено в статистических данных.