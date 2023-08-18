Путин поручил освободить бизнес от административной ответственности со стороны полиции

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что это «одна из тех инициатив, которые способны оказать влияние на бизнес прямо здесь и сейчас, без отложенного эффекта». Он заметил, что в последние годы благодаря административной реформе «число проверок сократилось очень значительно», но при этом не возникло проблем с точки зрения ухудшения окружающей среды или рисков отравления людей, что отражено в статистических данных. Но если контрольно-надзорные органы благодаря новому закону о госконтроле поставлены в жесткие рамки (все их мероприятия на виду, все посчитаны, большая часть должна согласовываться с прокуратурой заранее), то полиция до сих пор имеет гораздо большую свободу влияния на работу бизнеса, указал Титов.