Путин поручил освободить бизнес от административной ответственности со стороны полиции

Путин поручил освободить бизнес от административной ответственности со стороны полицииСложившаяся практика в некоторых случаях приводила к закрытию предприятий
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД разработать законодательные поправки, которые освободят предпринимателей от административных штрафов со стороны сотрудников полиции. Перечень поручений по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) опубликован на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», – говорится в документе.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что это «одна из тех инициатив, которые способны оказать влияние на бизнес прямо здесь и сейчас, без отложенного эффекта». Он заметил, что в последние годы благодаря административной реформе «число проверок сократилось очень значительно», но при этом не возникло проблем с точки зрения ухудшения окружающей среды или рисков отравления людей, что отражено в статистических данных. Но если контрольно-надзорные органы благодаря новому закону о госконтроле поставлены в жесткие рамки (все их мероприятия на виду, все посчитаны, большая часть должна согласовываться с прокуратурой заранее), то полиция до сих пор имеет гораздо большую свободу влияния на работу бизнеса, указал Титов.
«Именно в плане нарушений КоАПа (действительных или мнимых). Но теперь полицейским уже не удастся ходить по киоскам. Если нет признаков уголовного преступления, вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий им будет запрещено», – заключил Титов.
Глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи заявил, что возможности полиции «для низовой коррупции» будут искоренены. «Установлен контроль со стороны профильного центра, надзорного органа, с возможностью наложения штрафов, зачем такая возможность еще и полиции?» – замечает он. По факту, по мнению Хуруджи, «была возможность за одно и то же привлекать дважды, что выматывало бизнес, сильно отвлекая от работы, а в некоторых случаях приводило к закрытию предприятий».
Реализация поручения может быть выражена в принятии изменений в отдельные положения КоАП РФ (в части, касающейся полиции, – статья 23.3 КоАП РФ и т. д.), в закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан, в переработке существующих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется МВД России, сказал «Ведомостям» юрист LuckyLegal Александр Забусов.
Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов считает, что снижение административного давления на бизнес – это одна из самых важных мер поддержки.
Поручение президента является общим трендом на снижение административного давления на бизнес, также уверен управляющий партнер юридической компании «Рябых и партнеры» Михаил Рябых. Вместе с тем, по его мнению, из текста «не совсем ясно – имеется в виду только привлечение к административной ответственности (т. е. итоговое постановление) или также составление протокола по делу об административном правонарушении».
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман