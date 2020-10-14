Россия откроет страховой рынок для иностранцев

Россия откроет страховой рынок для иностранцевНо массового вторжения зарубежных страховщиков ждать не стоит
Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, определяющих порядок допуска и деятельности на российском рынке иностранных страховщиков. Он должен вступить в силу 22 августа 2021 г. в соответствии с обязательствами, взятыми Россией при вступлении в ВТО.
До сих пор иностранные страховщики могли работать в России только через создание дочерних компаний, со следующего года они получат возможность открывать здесь филиалы без образования отдельных юрлиц. Они будут допущены к добровольному страхованию, перестрахованию и ОСАГО наравне с российскими компаниями. Но другие виды обязательного страхования будут для них под запретом. «Законопроект обеспечивает необходимый баланс между протекционистскими мерами по защите национального страхового рынка и созданием справедливой конкуренции между иностранными и российскими страховщиками», – подчеркивает Минфин.
В текущем варианте законопроекта учтены многие предложения Всероссийского союза страховщиков (ВСС), отмечает президент ВСС Игорь Юргенс. «Так, например, уточнена процедура аккредитации, которая должна применяться к филиалам иностранных страховых компаний, – она приблизилась к режиму лицензирования российских страховщиков», – говорит он. Илья Соломатин, заместитель генерального директора по внешним связям компании «Ингосстрах», считает справедливым, что требования к филиалам иностранных компаний максимально приближены к тем, которые предъявляются самостоятельным юрлицам. Эксперт считает законопроект «в принципе, нормальным, сбалансированным», но с одной оговоркой: «Мы не понимаем, зачем, запрещая иностранцам заниматься всеми обязательными видами страхования, допускать их тем не менее до ОСАГО. Если иностранные страховщики сюда приходят, они должны начинать с классических видов страхования, а потом уже входить на закрытые рынки.
Протекционистская политика существует практически во всех странах мира, особенно это касается обязательных видов страхования», – говорит эксперт.
Впрочем, массового проникновения на российский рынок иностранных страховщиков в России не ожидается – все крупные мировые игроки уже «попробовали» наш рынок. «Все, кому было интересно, и так уже здесь – в виде дочерних российских компаний (PPF, Metlife, Allianz) или в виде крупных акционеров [российских страховщиков], как, например, итальянская Generali, которой принадлежит 38,45% акций «Ингосстраха», – поясняет Соломатин. – Единственное опасение, которое может быть в текущей экономической и политической ситуации, скорее обратное – что сюда никто не придет.
Страхование – это отрасль, которая рассчитана на долгую стратегическую игру на любой территории, и главное, что ценят страховщики, – постоянство законодательства». Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) также не ожидает в краткосрочной перспективе прихода новых игроков. «Исключения возможны в сегменте страхования жизни, однако, учитывая канал продаж (банки), решение по открытию филиала иностранцами будет связано с возможностью достижения договоренностей с крупными банками по осуществлению продаж продуктов», – говорит Катерина Якунина, глава совета АПСБ.
Еще пару лет назад при обсуждении темы потенциального вторжения иностранцев шли разговоры о риске захвата рынка молодыми азиатскими страховщиками. «Мне кажется, этого не произойдет, ведь мы тоже хорошо развиваемся в цифровых технологиях, где сильны сингапурские и китайские компании, – считает Соломатин. – А с точки зрения завоевания доверия населения им будет сложно: чтобы получить клиентскую базу, нужно очень сильно демпинговать». Он уверен, что наш рынок более привлекателен для компаний, работающих в Западной и Восточной Европе.
Александр Козинов, директор по правовым вопросам СК «Росгосстрах жизнь», напротив, считает, что крупные европейские страховщики в Россию не придут. «В последние годы многие западные игроки либо ушли с рынка, продав бизнес российским компаниям, либо ограничили свое присутствие. Например, группа «Эрго» продала бизнес разным группам российских страховщиков («Росгосстраху» и «РЕСО-гарантии». – «Ведомости»). Allianz практически отказался от бизнеса b2c, оставив только работу с юрлицами и компанию по страхованию жизни, – напоминает Козинов. – При этом квота для иностранных страховщиков никогда не выбиралась, а это показатель того, насколько непривлекателен российский рынок для иностранных игроков». Сейчас, в период экономической и социальной неопределенности, прийти могут только компании с далеким горизонтом планирования, считает эксперт.