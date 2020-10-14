Россия откроет страховой рынок для иностранцев

В текущем варианте законопроекта учтены многие предложения Всероссийского союза страховщиков (ВСС), отмечает президент ВСС Игорь Юргенс. «Так, например, уточнена процедура аккредитации, которая должна применяться к филиалам иностранных страховых компаний, – она приблизилась к режиму лицензирования российских страховщиков», – говорит он. Илья Соломатин, заместитель генерального директора по внешним связям компании «Ингосстрах», считает справедливым, что требования к филиалам иностранных компаний максимально приближены к тем, которые предъявляются самостоятельным юрлицам. Эксперт считает законопроект «в принципе, нормальным, сбалансированным», но с одной оговоркой: «Мы не понимаем, зачем, запрещая иностранцам заниматься всеми обязательными видами страхования, допускать их тем не менее до ОСАГО. Если иностранные страховщики сюда приходят, они должны начинать с классических видов страхования, а потом уже входить на закрытые рынки.