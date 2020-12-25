Решетников назвал причины роста цен на продукты

Совфед в ходе заседания 25 декабря рассмотрит законопроект, который наделяет правительство дополнительными полномочиями по регулированию цен на продовольственные товары. «Мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, как крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь, экономического характера, не сработают», — подчеркнул министр.