Решетников назвал причины роста цен на продукты
Продовольственные товары в России подорожали из-за снижения урожая, ослабления курса рубля и роста мировых цен на продовольствие, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете федерации. Трансляция велась на сайте Совфеда.
«Основные причины — снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие», — сказал Решетников. Он отметил, что для стабилизации ситуации Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями, правительство ввело экспортные пошлины, запустило меры поддержки для производителей сельхозпродукции — хлебопеков и производителей муки.
Совфед в ходе заседания 25 декабря рассмотрит законопроект, который наделяет правительство дополнительными полномочиями по регулированию цен на продовольственные товары. «Мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, как крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь, экономического характера, не сработают», — подчеркнул министр.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о государственном регулировании цен на социально значимые продукты питания. В результате реализации этой инициативы правительство сможет устанавливать предельные розничные цены на эти продукты на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких российских субъектов.
Ситуация с ростом цен на продукты начала обсуждаться после совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться.