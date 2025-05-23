Экономисты заявили о начале рецессии в Канаде на фоне торговой войны с США

Экономисты полагают, что экономика Канады, скорее всего, вступила в начальную фазу рецессии, так как на фоне торгового конфликта с США наблюдается рост безработицы и снижение объемов экспорта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.