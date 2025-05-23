Экономисты заявили о начале рецессии в Канаде на фоне торговой войны с США
Экономисты полагают, что экономика Канады, скорее всего, вступила в начальную фазу рецессии, так как на фоне торгового конфликта с США наблюдается рост безработицы и снижение объемов экспорта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.
По данным опроса, экономисты ожидают падение ВВП Канады во II и III кварталах на 1% и 0,1% соответственно, что означает техническую рецессию.
Аналитики также ожидают падение экспорта на 7,4% в этом квартале на фоне угроз пошлин со стороны Вашингтона, хотя к концу года прогнозируется частичное восстановление, пишет издание.
Кроме того, продолжает Bloomberg, торговый конфликт с США ударил по занятости и расходам и безработица, по прогнозам, вырастет до 7,2% во второй половине года.
Агентство также указало, что инфляция, как ожидается, превысит целевой показатель Банка Канады, достигнув 2,1% в III и 2,2% в IV квартале.
Bloomberg сообщает, что, согласно прогнозам экономистов, ВВП Канады увеличится на 1,2% в 2025 г. и на 1% в 2026-м. Опрос проводился с 16 по 21 мая среди 34 экономистов.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. Мера коснулась и Канады, дополнительные тарифы для которой составили 25%. Позже Трамп приостановил действие новых пошлин для всех стран, кроме Китая.