Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

Экономисты заявили о начале рецессии в Канаде на фоне торговой войны с США

Ведомости

Экономисты полагают, что экономика Канады, скорее всего, вступила в начальную фазу рецессии, так как на фоне торгового конфликта с США наблюдается рост безработицы и снижение объемов экспорта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным опроса, экономисты ожидают падение ВВП Канады во II и III кварталах на 1% и 0,1% соответственно, что означает техническую рецессию.

Аналитики также ожидают падение экспорта на 7,4% в этом квартале на фоне угроз пошлин со стороны Вашингтона, хотя к концу года прогнозируется частичное восстановление, пишет издание.

Кроме того, продолжает Bloomberg, торговый конфликт с США ударил по занятости и расходам и безработица, по прогнозам, вырастет до 7,2% во второй половине года.

Агентство также указало, что инфляция, как ожидается, превысит целевой показатель Банка Канады, достигнув 2,1% в III и 2,2% в IV квартале.

Bloomberg сообщает, что, согласно прогнозам экономистов, ВВП Канады увеличится на 1,2% в 2025 г. и на 1% в 2026-м. Опрос проводился с 16 по 21 мая среди 34 экономистов.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. Мера коснулась и Канады, дополнительные тарифы для которой составили 25%. Позже Трамп приостановил действие новых пошлин для всех стран, кроме Китая.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных