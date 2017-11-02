Финансы
Платный
Анна Еремина
Банки
Статья опубликована в № 4442 от 02.11.2017 под заголовком: У Рустама Тарико созрел кредит

Кредитный портфель «Русского стандарта» в октябре вырос впервые за несколько лет

Однако владелец банка Рустам Тарико так и не выплатил купон по бондам

Портфель «Русского стандарта», выдающего необеспеченные розничные кредиты, в этом октябре впервые вырос за последние несколько лет, говорится в отчете UBS.

В конце 2013 г., после бума потребительского кредитования, розничный портфель «Русского стандарта» достиг почти 300 млрд руб. по МСФО. Однако в кризис портфель стал сокращаться, а доля просроченных кредитов – расти: к концу 2015 г. она достигла 22% портфеля.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике