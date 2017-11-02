Кредитный портфель «Русского стандарта» в октябре вырос впервые за несколько лет

Однако владелец банка Рустам Тарико так и не выплатил купон по бондам

Статья опубликована в № 4442 от 02.11.2017 под заголовком: У Рустама Тарико созрел кредит

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Успехи Тарико пока не отразились на инвесторах Максим Стулов / ведомости

Портфель «Русского стандарта», выдающего необеспеченные розничные кредиты, в этом октябре впервые вырос за последние несколько лет, говорится в отчете UBS.

В конце 2013 г., после бума потребительского кредитования, розничный портфель «Русского стандарта» достиг почти 300 млрд руб. по МСФО. Однако в кризис портфель стал сокращаться, а доля просроченных кредитов – расти: к концу 2015 г. она достигла 22% портфеля.