Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Инвесторы массово распродают госдолг после снижения ключевой ставки

Самый привлекательный долг сейчас можно найти в «санкционных» эмитентах, говорят эксперты
Инга Сангалова
При умелом управлении портфель ОФЗ вполне может показать 8–8,5% доходности на горизонте года / Максим Стулов / Ведомости

Российский рынок госдолга в понедельник испытал сильнейшее падение с момента возобновления торгов в марте. По итогам торгов 19 сентября индекс российских ОФЗ RGBITR просел на 1,12% на фоне падения котировок почти всех выпусков: пятилетние ОФЗ-26207 подешевели на 0,5%, их доходность выросла до 8,31% годовых, семилетние ОФЗ-26212 потеряли в стоимости 0,84% (доходность – 8,67%). Ставки по 15-летним ОФЗ-26240 и 17-летним ОФЗ-26230 подскочили до 9,38% и 9,36%, а стоимость обвалилась на 1,65% и 1,77% соответственно.

Индекс корпоративных облигаций RUCBITR просел слабее – на 0,23%.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных