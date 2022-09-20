Инвесторы массово распродают госдолг после снижения ключевой ставки

Российский рынок госдолга в понедельник испытал сильнейшее падение с момента возобновления торгов в марте. По итогам торгов 19 сентября индекс российских ОФЗ RGBITR просел на 1,12% на фоне падения котировок почти всех выпусков: пятилетние ОФЗ-26207 подешевели на 0,5%, их доходность выросла до 8,31% годовых, семилетние ОФЗ-26212 потеряли в стоимости 0,84% (доходность – 8,67%). Ставки по 15-летним ОФЗ-26240 и 17-летним ОФЗ-26230 подскочили до 9,38% и 9,36%, а стоимость обвалилась на 1,65% и 1,77% соответственно.