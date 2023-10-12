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Бизнес организаторов размещений облигаций обелился

Раньше размещение на долговых рынках сопровождали юрлица без брокерских лицензий
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Индустрия организаторов размещений облигаций в течение 2023 г. стала прозрачнее. Размещение выпусков юридическими лицами без брокерской лицензии в этом году практически прекратилось, рассказал «Ведомостям» председатель совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов.

В последнее время количество нелицензированных организаторов сокращается, практически за всеми размещениями стоит организатор с брокерской лицензией, говорит руководитель DCM-направления «Цифра брокера» Максим Чернега. Тренд на выход из серой зоны общемировой, теперь такая практика началась и в России, согласен аналитик «Финама» Алексей Курасов. Сейчас организаторы редко не имеют брокерской лицензии, говорит и управляющий директор инвесткомпании «Иволга капитал» Дмитрий Александров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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