Бизнес организаторов размещений облигаций обелился

В последнее время количество нелицензированных организаторов сокращается, практически за всеми размещениями стоит организатор с брокерской лицензией, говорит руководитель DCM-направления «Цифра брокера» Максим Чернега. Тренд на выход из серой зоны общемировой, теперь такая практика началась и в России, согласен аналитик «Финама» Алексей Курасов. Сейчас организаторы редко не имеют брокерской лицензии, говорит и управляющий директор инвесткомпании «Иволга капитал» Дмитрий Александров.