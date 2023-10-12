Бизнес организаторов размещений облигаций обелился

Бизнес организаторов размещений облигаций обелилсяРаньше размещение на долговых рынках сопровождали юрлица без брокерских лицензий
Индустрия организаторов размещений облигаций в течение 2023 г. стала прозрачнее. Размещение выпусков юридическими лицами без брокерской лицензии в этом году практически прекратилось, рассказал «Ведомостям» председатель совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов.
В последнее время количество нелицензированных организаторов сокращается, практически за всеми размещениями стоит организатор с брокерской лицензией, говорит руководитель DCM-направления «Цифра брокера» Максим Чернега. Тренд на выход из серой зоны общемировой, теперь такая практика началась и в России, согласен аналитик «Финама» Алексей Курасов. Сейчас организаторы редко не имеют брокерской лицензии, говорит и управляющий директор инвесткомпании «Иволга капитал» Дмитрий Александров.