«ТКС холдинг» впервые раскрыл результаты деятельности с учетом Росбанка

Группа «ТКС холдинг», куда входит Т-банк, брокер, страховая компания, мобильный оператор и проч., представил операционные и финансовые результаты по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2024 г. Это первая отчетность группы, включающая итоги деятельности Росбанка, юридическая интеграция которого завершилась в августе. Чистая прибыль Т-банка за три квартала достигла 43 млрд руб., увеличившись на 27% год к году, у Росбанка показатель вырос на 24% до 40 млрд руб. С этого месяца «ТКС холдинг» будет раскрывать операционные результаты своей деятельности на ежемесячной основе.