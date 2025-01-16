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Брокер БКС негативно смотрит на перспективы акций сталеваров после недавнего ралли

Их бумаги торгуются с мультипликаторами на 15–30% выше среднеисторических уровней
Софья Ермакова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Недавнее ралли в акциях российских сталелитейных компаний снизило потенциал их роста в 2025 г., считают аналитики брокера БКС. За последний месяц эти бумаги прибавили 22–28% и теперь торгуются с мультипликатором Р/Е (цена/прибыль) на уровне 7–9,7х – это на 15–30% выше среднеисторических значений. В связи с этим БКС понизил взгляд по всем эмитентам сектора до «негативного» и пока не рекомендует добавлять их в портфель.

Акции НЛМК с 15 декабря по 15 января выросли на 26% до 147,4 руб., ММК – на 21% до 31,3 руб., «Северстали» – на 16% до 1268,6 руб. Индекс Мосбиржи на это время прибавил 14%. В опубликованной 18 декабря стратегии на 2025 г. аналитики БКС оценивали бумаги ММК и «Северстали» нейтрально, а НЛМК – позитивно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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