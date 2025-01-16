Брокер БКС негативно смотрит на перспективы акций сталеваров после недавнего ралли

Недавнее ралли в акциях российских сталелитейных компаний снизило потенциал их роста в 2025 г., считают аналитики брокера БКС. За последний месяц эти бумаги прибавили 22–28% и теперь торгуются с мультипликатором Р/Е (цена/прибыль) на уровне 7–9,7х – это на 15–30% выше среднеисторических значений. В связи с этим БКС понизил взгляд по всем эмитентам сектора до «негативного» и пока не рекомендует добавлять их в портфель.