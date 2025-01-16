Брокер БКС негативно смотрит на перспективы акций сталеваров после недавнего ралли

Брокер БКС негативно смотрит на перспективы акций сталеваров после недавнего раллиИх бумаги торгуются с мультипликаторами на 15–30% выше среднеисторических уровней
Недавнее ралли в акциях российских сталелитейных компаний снизило потенциал их роста в 2025 г., считают аналитики брокера БКС. За последний месяц эти бумаги прибавили 22–28% и теперь торгуются с мультипликатором Р/Е (цена/прибыль) на уровне 7–9,7х – это на 15–30% выше среднеисторических значений. В связи с этим БКС понизил взгляд по всем эмитентам сектора до «негативного» и пока не рекомендует добавлять их в портфель.
Акции НЛМК с 15 декабря по 15 января выросли на 26% до 147,4 руб., ММК – на 21% до 31,3 руб., «Северстали» – на 16% до 1268,6 руб. Индекс Мосбиржи на это время прибавил 14%. В опубликованной 18 декабря стратегии на 2025 г. аналитики БКС оценивали бумаги ММК и «Северстали» нейтрально, а НЛМК – позитивно.
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