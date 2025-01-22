ЦБ назвал потенциальное банкротство Euroclear обходом контрсанкций

ЦБ назвал потенциальное банкротство Euroclear обходом контрсанкцийПо указам президента активы бельгийского депозитария заблокированы на спецсчетах
Потенциальное банкротство бельгийского депозитария Euroclear в России станет обходом отечественного контрсанкционного законодательства. Об этом заявила защита Центробанка 21 января на заседании Арбитражного суда Москвы по иску российского АО «Гео-система», которое пытается обанкротить Euroclear в России, передает корреспондент «Ведомостей». Регулятор выступает в этом споре третьей стороной.
По мнению защиты ЦБ, у Euroclear нет признаков несостоятельности по критерию недостаточности средств, потому что деньги у компании имеются, но на них наложены ограничения указами президента № 95 и № 665, т. е. они заблокированы на специальных счетах типа «С» и «И» соответственно и их невозможно взыскать по решению суда. Перечисление средств в конкурсную массу Euroclear с этих спецсчетов, которые к тому же принадлежат не самому депозитарию, а его клиентам, невозможно в силу антисанкционных указов властей, заявил адвокат Банка России на заседании. Регулятор представил суду соответствующее письменное объяснение, объявил он в ходе заседания.
«Гео-система» в августе 2024 г. обратилась в суд с иском о признании Euroclear банкротом. За несколько месяцев до этого, в марте, тот же Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Гео-системы» к Euroclear о взыскании почти $1,2 млн убытков, возникших в результате блокировки бельгийским депозитарием из-за санкций выплат по ценным бумагам, принадлежащим российской компании. Но поскольку взыскание средств со счетов типа «С» и «И» запрещено по закону, «Гео-система» решила попробовать обанкротить Euroclear.
Указом № 95 власти в 2022 г. ввели временный порядок исполнения российскими лицами обязательств перед недружественными иностранными кредиторами (в том числе держателями ценных бумаг) – через счета типа «С» либо по особому разрешению властей. Указ № 665 принят в сентябре 2023 г., он установил временный порядок исполнения обязательств Минфина по суверенным евробондам через счета «И» в условиях ограничений по проведению платежей иностранными контрагентами. В соответствии с ним держатели бумаг имеют право обратиться в НРД для получения дохода по ним на счет в любом банке, в том числе иностранном, но счет должен быть рублевым. Перечисления осуществляются в национальной валюте по курсу Банка России.
Представитель НРД, который также выступает в деле третьей стороной, в ходе заседания 21 января согласился с позицией ЦБ о том, что активы на российских счетах Euroclear не могут составлять конкурсную массу бельгийского депозитария, потому что принадлежат его клиентам. Поэтому в НРД считают, что суду стоит отклонить иск о банкротстве Euroclear, заявила защита отечественного депозитария.
Введение процедуры банкротства в отношении Euroclear угрожает исполнению требований указа № 665, которое осуществляется за счет денег со счетов «И», добавил представитель НРД на заседании. Более того, требования самой «Гео-системы» подпадают под действие этого указа и относятся к пятой очереди, заметил адвокат НРД. Сейчас национальный депозитарий осуществляет выплаты по требованиям именно этой очереди, уточнил он. График выплат по указу № 665 установлен до середины 2026 г., поэтому существует вероятность погашения требований «Гео-системы», резюмировал представитель НРД.
По указу № 665 всего будет пять очередей выплат. В первую очередь были исполнены обязательства по акциям иностранных эмитентов, паям иностранных инвестиционных фондов и т. д. перед физическими лицами и управляющими компаниями открытых и биржевых паевых инвестфондов. В пятую очередь исполняются обязательства по иностранным облигациям и суверенным еврооблигациям России.
Представитель «Гео-системы» на заседании суда сказал, что компания направила запросы в ЦБ и НРД о том, когда планируются выплаты в ее пользу по указу № 665. НРД ответил на него (содержание ответа упомянуто не было), а реакцию ЦБ в «Гео-системе» все еще ждут, сообщил представитель АО.
Суд объявил перерыв до 4 февраля.
«Ведомости» направили запрос в Euroclear, ЦБ и НРД. С представителем «Гео-системы» связаться не удалось.
Само по себе вторичное трансграничное банкротство в отношении Euroclear вряд ли можно назвать способом обхода контрсанкций, констатирует советник юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов, поскольку производство по делам о банкротстве, в том числе иностранных лиц, является законным способом защиты имущественных прав кредиторов. Но системное толкование указов № 95 и № 665 позволяет сделать вывод, что президент постановил сформировать за счет активов со счетов «С» и «И» особый защищенный пул активов, который будет обеспечивать задачи государственной политики России по противодействию санкциям недружественных государств, заметил он. Пока ничто не указывает на то, что эти средства могут быть распределены между кредиторами в ходе процедур банкротства таких должников, как Euroclear, резюмировал Сухов.
Сомнительно, что суд проигнорирует запреты, установленные президентскими указами, считает советник инвесткомпании Altus Capital Кира Винокурова. А Верховный суд России ранее не раз подчеркивал, что неоплата конкретного долга одному кредитору не тождественна неплатежеспособности в целом, заметила она. К тому же депозитарий не обладает правом собственности на активы клиентов, учтенные на его счетах, поэтому Винокурова полагает, что они не могут быть включены в конкурсную массу в случае банкротства.
По мнению советника корпоративной практики юрфирмы O2 Consulting Юлии Батталовой, отсутствие тесной связи Euroclear с территорией России может послужить основанием для отказа в банкротстве депозитария. Критериями тесной связи является ведение постоянной деятельности в стране, ориентация бизнеса на местных лиц и т. д., перечисляет она. Также не подтвержден критерий недостаточности средств Euroclear, так как по месту регистрации в Бельгии компания отвечает признакам финансово стабильной, добавила эксперт.