ЦБ назвал потенциальное банкротство Euroclear обходом контрсанкций

По мнению защиты ЦБ, у Euroclear нет признаков несостоятельности по критерию недостаточности средств, потому что деньги у компании имеются, но на них наложены ограничения указами президента № 95 и № 665, т. е. они заблокированы на специальных счетах типа «С» и «И» соответственно и их невозможно взыскать по решению суда. Перечисление средств в конкурсную массу Euroclear с этих спецсчетов, которые к тому же принадлежат не самому депозитарию, а его клиентам, невозможно в силу антисанкционных указов властей, заявил адвокат Банка России на заседании. Регулятор представил суду соответствующее письменное объяснение, объявил он в ходе заседания.