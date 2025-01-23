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ЦБ дал советы компаниям по повышению акционерной стоимости

Регулятор предложил эмитентам лучше информировать инвесторов о своей стратегии развития
Софья Ермакова
ЦБ советует компаниям разрабатывать публичную стратегию повышения акционерной стоимости
ЦБ советует компаниям разрабатывать публичную стратегию повышения акционерной стоимости / Алексей Орлов / Ведомости

Банк России считает, что эмитенты должны давать инвесторам более четкие ориентиры по росту своей капитализации и объему дивидендных выплат, следует из информационного письма регулятора, опубликованного 22 января. Для этого ЦБ советует разрабатывать публичную стратегию повышения акционерной стоимости в средне- и долгосрочной перспективе – от 3–5 до 10 лет. Такой документ стоит иметь не только тем эмитентам, чьи акции уже торгуются на бирже, но и кандидатам на первичное публичное размещение акций (IPO), считают в Центробанке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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