ЦБ дал советы компаниям по повышению акционерной стоимости

Банк России считает, что эмитенты должны давать инвесторам более четкие ориентиры по росту своей капитализации и объему дивидендных выплат, следует из информационного письма регулятора, опубликованного 22 января. Для этого ЦБ советует разрабатывать публичную стратегию повышения акционерной стоимости в средне- и долгосрочной перспективе – от 3–5 до 10 лет. Такой документ стоит иметь не только тем эмитентам, чьи акции уже торгуются на бирже, но и кандидатам на первичное публичное размещение акций (IPO), считают в Центробанке.