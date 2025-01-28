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АКРА ждет замедления рынка корпоративных облигаций в 2025 году

Этому поспособствуют значительные объемы погашений на фоне жесткой монетарной политики властей
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В 2024 г. совокупный объем российского рынка облигаций по непогашенному номиналу составил 53,1 трлн руб., что на 19,2% превышает показатель 2023 г., следует из обзора рейтингового агентства АКРА, с которым ознакомились «Ведомости». В 2025 г. активность корпоративных эмитентов на долговом рынке останется на том же уровне, но аналитики агентства ожидают умеренного роста числа дефолтов.

Основным драйвером роста рынка облигаций в 2024 г. стал корпоративный сегмент, следует из обзора АКРА: он вырос на 5,7 трлн руб., прибавив за год 24%. Всего компании разместили в 2024 г. новые выпуски на общую сумму около 8,9 трлн руб., что является рекордным показателем и на 19% выше, чем год назад. Более трети эмиссий (35%) пришлось на финансовые организации, преимущественно представленные банками и ипотечными агентами, также высокая активность по размещениям была у компаний нефтегазовой отрасли (20%), институтов развития и государственных агентств (14%), говорится в обзоре АКРА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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