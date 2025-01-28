АКРА ждет замедления рынка корпоративных облигаций в 2025 году

АКРА ждет замедления рынка корпоративных облигаций в 2025 годуЭтому поспособствуют значительные объемы погашений на фоне жесткой монетарной политики властей
В 2024 г. совокупный объем российского рынка облигаций по непогашенному номиналу составил 53,1 трлн руб., что на 19,2% превышает показатель 2023 г., следует из обзора рейтингового агентства АКРА, с которым ознакомились «Ведомости». В 2025 г. активность корпоративных эмитентов на долговом рынке останется на том же уровне, но аналитики агентства ожидают умеренного роста числа дефолтов.
Основным драйвером роста рынка облигаций в 2024 г. стал корпоративный сегмент, следует из обзора АКРА: он вырос на 5,7 трлн руб., прибавив за год 24%. Всего компании разместили в 2024 г. новые выпуски на общую сумму около 8,9 трлн руб., что является рекордным показателем и на 19% выше, чем год назад. Более трети эмиссий (35%) пришлось на финансовые организации, преимущественно представленные банками и ипотечными агентами, также высокая активность по размещениям была у компаний нефтегазовой отрасли (20%), институтов развития и государственных агентств (14%), говорится в обзоре АКРА.