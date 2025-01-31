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Мосбиржа запустит индекс эталонных эмитентов акций

Критериям для вхождения в бенчмарк сейчас соответствует 15–20 публичных компаний, сообщили в ЦБ
Софья Ермакова
Заявки от эмитентов на участие в программе будут приниматься с 31 марта по 15 июня 2025&nbsp;г., а начало расчета бенчмарка запланировано на июль
Заявки от эмитентов на участие в программе будут приниматься с 31 марта по 15 июня 2025 г., а начало расчета бенчмарка запланировано на июль / Алексей Орлов / Ведомости

В России появится фондовый индекс, включающий акции эталонных эмитентов отечественного рынка, привлекательных для долгосрочного инвестирования. Чтобы отбирать такие компании, ЦБ и Мосбиржа разработали специальную программу создания акционерной стоимости. К участию в ней будут допущены только эмитенты с первым или вторым уровнем листинга, которые соответствуют ряду критериев по уровню корпоративного управления, финансовой устойчивости и информационной открытости.

Эти публичные компании должны продемонстрировать способность расти опережающими темпами и тем самым выступать драйвером капитализации всего фондового рынка, поясняется в сообщениях Банка России и биржи. Цель программы – поддержка лучших корпоративных практик и повышение инвестиционной привлекательности публичных компаний. Кроме того, индекс эталонных эмитентов станет полезным руководством для инвесторов, в какие ценные бумаги лучше вкладываться, следует из пресс-релиза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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