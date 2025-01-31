Мосбиржа запустит индекс эталонных эмитентов акций

Мосбиржа запустит индекс эталонных эмитентов акцийКритериям для вхождения в бенчмарк сейчас соответствует 15–20 публичных компаний, сообщили в ЦБ
В России появится фондовый индекс, включающий акции эталонных эмитентов отечественного рынка, привлекательных для долгосрочного инвестирования. Чтобы отбирать такие компании, ЦБ и Мосбиржа разработали специальную программу создания акционерной стоимости. К участию в ней будут допущены только эмитенты с первым или вторым уровнем листинга, которые соответствуют ряду критериев по уровню корпоративного управления, финансовой устойчивости и информационной открытости.
Эти публичные компании должны продемонстрировать способность расти опережающими темпами и тем самым выступать драйвером капитализации всего фондового рынка, поясняется в сообщениях Банка России и биржи. Цель программы – поддержка лучших корпоративных практик и повышение инвестиционной привлекательности публичных компаний. Кроме того, индекс эталонных эмитентов станет полезным руководством для инвесторов, в какие ценные бумаги лучше вкладываться, следует из пресс-релиза.