Газета
Инвестиции

Чистая прибыль Medical Group в первом полугодии выросла в три раза

Ведомости

Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», объявила финансовые результаты по МФСО за первое полугодие. Согласно отчету, чистая прибыль увеличилась более чем в три раза в годовом выражении до 3,4 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 26,2%.

На фоне новости акции компании в ходе торгов на Мосбирже 11 сентября подорожали до 5,81% до дневного максимума в 909 руб. По состоянию на 11:40 мск их стоимость составила 887,9 руб. (+3,35%%). В то же время индекс Мосбиржи приблизился к 3 130,28 пункта (-0,4%). С начала года котировки выросли на 109%, бенчмарк подрос на 45%.

Общая выручка группы в первом полугодии выросла на 5,7% до 12,8 млрд руб. EBITDA группы увеличилась на 15,2% в годовом выражении до 4,1 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 31,9% (+2,6 п. п.) Существенное влияние на рост показателя EBITDA оказали в том числе региональные госпитали, отмечает компания.

Инвестируйте без ограничений

Доступ к иностранным бумагам, сделки с евро и долларами США, хранение валюты и ценных бумаг – без комиссии
Реклама / ООО «Ньютон Инвестиции»

Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 39,4% до 4,36 млрд руб. Капитальные затраты (CAPEX) составили 1,95 млрд руб. (+155,9%). Основная доля капитальных затрат приходится на приобретение готового госпиталя в Москве, запуск которого ожидается во втором полугодии этого года, поясняет группа.

Ранее MD Medical сообщила, что приняла решение о перерегистрации с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области. Компания продолжит свою деятельность под наименованием «Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал груп инвестментс"».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных