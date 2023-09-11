Чистая прибыль Medical Group в первом полугодии выросла в три раза

На фоне новости акции компании в ходе торгов на Мосбирже 11 сентября подорожали до 5,81% до дневного максимума в 909 руб. По состоянию на 11:40 мск их стоимость составила 887,9 руб. (+3,35%%). В то же время индекс Мосбиржи приблизился к 3 130,28 пункта (-0,4%). С начала года котировки выросли на 109%, бенчмарк подрос на 45%.