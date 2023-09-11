Чистая прибыль Medical Group в первом полугодии выросла в три раза
Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», объявила финансовые результаты по МФСО за первое полугодие. Согласно отчету, чистая прибыль увеличилась более чем в три раза в годовом выражении до 3,4 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 26,2%.
На фоне новости акции компании в ходе торгов на Мосбирже 11 сентября подорожали до 5,81% до дневного максимума в 909 руб. По состоянию на 11:40 мск их стоимость составила 887,9 руб. (+3,35%%). В то же время индекс Мосбиржи приблизился к 3 130,28 пункта (-0,4%). С начала года котировки выросли на 109%, бенчмарк подрос на 45%.
Общая выручка группы в первом полугодии выросла на 5,7% до 12,8 млрд руб. EBITDA группы увеличилась на 15,2% в годовом выражении до 4,1 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 31,9% (+2,6 п. п.) Существенное влияние на рост показателя EBITDA оказали в том числе региональные госпитали, отмечает компания.
Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 39,4% до 4,36 млрд руб. Капитальные затраты (CAPEX) составили 1,95 млрд руб. (+155,9%). Основная доля капитальных затрат приходится на приобретение готового госпиталя в Москве, запуск которого ожидается во втором полугодии этого года, поясняет группа.
Ранее MD Medical сообщила, что приняла решение о перерегистрации с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области. Компания продолжит свою деятельность под наименованием «Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал груп инвестментс"».