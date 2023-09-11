Акции Tesla подорожали на фоне прогноза Morgan Stanley по рыночной капитализации

В июле Tesla отчиталась за II квартал 2023 г. Выручка производителя электромобилей выросла на 47% до $24,93 млрд, что немного превысило прогнозы аналитиков в $24,47 млрд. При этом котировки продемонстрировали падение после заявления гендиректора компании Илона Маска о снижении цен на электромобили в «неспокойные времена», хоть это и сократит собственную прибыль компании.