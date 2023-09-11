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Инвестиции

Акции Tesla подорожали на фоне прогноза Morgan Stanley по рыночной капитализации

Ведомости

Акции Tesla по состоянию на 12:47 мск на премаркете подорожали на +5,59% до $262,34, следует из данных NASDAQ. Стоимость бумаг выросла на фоне прогноза Morgan Stanley по рыночной капитализации.

Как сообщил Reuters, аналитики Morgan Stanley во главе с Адамом Джонасом оценили увеличение рыночной капитализации Tesla в связи с выпуском суперкомпьютера Dojo в размере $600 млрд или на 76%.

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Dojo предназначен для обучения моделей искусственного интеллекта для автономных автомобилей. Tesla начала его производство в июле и планирует потратить более $1 млрд в следующем году.

По словам аналитиков, Dojo может открыть новые доступные рынки, которые «выходят далеко за рамки продажи автомобилей по фиксированной цене».

В июле Tesla отчиталась за II квартал 2023 г. Выручка производителя электромобилей выросла на 47% до $24,93 млрд, что немного превысило прогнозы аналитиков в $24,47 млрд. При этом котировки продемонстрировали падение после заявления гендиректора компании Илона Маска о снижении цен на электромобили в «неспокойные времена», хоть это и сократит собственную прибыль компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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