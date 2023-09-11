Акции Tesla подорожали на фоне прогноза Morgan Stanley по рыночной капитализации
Акции Tesla по состоянию на 12:47 мск на премаркете подорожали на +5,59% до $262,34, следует из данных NASDAQ. Стоимость бумаг выросла на фоне прогноза Morgan Stanley по рыночной капитализации.
Как сообщил Reuters, аналитики Morgan Stanley во главе с Адамом Джонасом оценили увеличение рыночной капитализации Tesla в связи с выпуском суперкомпьютера Dojo в размере $600 млрд или на 76%.
Dojo предназначен для обучения моделей искусственного интеллекта для автономных автомобилей. Tesla начала его производство в июле и планирует потратить более $1 млрд в следующем году.
По словам аналитиков, Dojo может открыть новые доступные рынки, которые «выходят далеко за рамки продажи автомобилей по фиксированной цене».
В июле Tesla отчиталась за II квартал 2023 г. Выручка производителя электромобилей выросла на 47% до $24,93 млрд, что немного превысило прогнозы аналитиков в $24,47 млрд. При этом котировки продемонстрировали падение после заявления гендиректора компании Илона Маска о снижении цен на электромобили в «неспокойные времена», хоть это и сократит собственную прибыль компании.