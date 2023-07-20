Фьючерсы на NASDAQ и S&P 500 упали после отчетов Tesla и Netflix

Как отмечает Reuters, Netflix разочаровал инвесторов выручкой за II квартал, которая составила $8,19 млрд. Она не оправдала прогнозов аналитиков ($8,3 млрд), из-за чего акции упали почти на 9% в среду на постмаркете. При этом компания сообщила о разводненной прибыли на акцию в размере $3,29, что превышает прогноз аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $2,86 на акцию.