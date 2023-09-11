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Инвестиции

Акции «Соллерса» подорожали на фоне запуска производства новых пикапов ST6

Ведомости

Акции «Соллерса» подорожали на 11,37% до дневного максимума 1386 руб. на фоне планов автопроизводителя произвести около 2000 новых пикапов до конца 2023 г.

По состоянию на 15:01 мск стоимость бумаг составила 1361руб. (+9,36%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 119,07 пункта (-0,76%). С начала года он вырос на 44,8%, котировки компании – на 550%.

Сегодня «Соллерс» запустил серийное производство новых пикапов ST6 на предприятии «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке. Замглавы компании Зоя Каика рассказала журналистам, что до конца 2023 г. объем производства пикапов составит 2000 шт., а по итогам двух-трех лет он может достичь 10 000 шт.

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По ее словам, продукт будет локализовываться за счет комплектующих, которые компания будет производить в европейской части страны (двигатели и коробки передач). Компания ожидает, что это будет давать более интересное ценовое позиционирование, за счет которого объемы выпуска увеличатся.

В сообщении компании говорится, что цены на бензиновую версию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 млн руб., на версию с дизельным двигателем – с 2,5 млн руб. Старт продаж нового пикапа запланирован на октябрь 2023 г. При этом жители Дальнего Востока получат специальные условия.

Ранее группа «Соллерс» запустила производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo по полному циклу на новом предприятии «Соллерс карго» в Ульяновске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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