Акции «Соллерса» подорожали на фоне запуска производства новых пикапов ST6
Акции «Соллерса» подорожали на 11,37% до дневного максимума 1386 руб. на фоне планов автопроизводителя произвести около 2000 новых пикапов до конца 2023 г.
По состоянию на 15:01 мск стоимость бумаг составила 1361руб. (+9,36%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 119,07 пункта (-0,76%). С начала года он вырос на 44,8%, котировки компании – на 550%.
Сегодня «Соллерс» запустил серийное производство новых пикапов ST6 на предприятии «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке. Замглавы компании Зоя Каика рассказала журналистам, что до конца 2023 г. объем производства пикапов составит 2000 шт., а по итогам двух-трех лет он может достичь 10 000 шт.
По ее словам, продукт будет локализовываться за счет комплектующих, которые компания будет производить в европейской части страны (двигатели и коробки передач). Компания ожидает, что это будет давать более интересное ценовое позиционирование, за счет которого объемы выпуска увеличатся.
В сообщении компании говорится, что цены на бензиновую версию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 млн руб., на версию с дизельным двигателем – с 2,5 млн руб. Старт продаж нового пикапа запланирован на октябрь 2023 г. При этом жители Дальнего Востока получат специальные условия.