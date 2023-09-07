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«Соллерс» запустил в Ульяновске сборку фургонов на базе китайской JAC

Такая машина востребована, но стоит она пока слишком дорого
Денис Ильюшенков
«СОЛЛЕРС»

Группа «Соллерс» запустила производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo по полному циклу на новом предприятии «Соллерс карго» в Ульяновске. Об этом сообщила 7 сентября пресс-служба компании. До этого фургон выпускали в режиме крупноузловой сборки на бывшей площадке совместного предприятия с Ford в Елабуге.

Как пояснил «Ведомостям» представитель компании, для проекта был возведен новый производственный корпус на индустриальной площадке Ульяновского автозавода (УАЗ), входящего в «Соллерс». Там установлена линия сварки кабин и организован цех сборки автомобилей. При этом операции по окраске осуществляются в комплексе УАЗа, следует из сообщения компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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