«Соллерс» запустил в Ульяновске сборку фургонов на базе китайской JAC

«Соллерс» запустил в Ульяновске сборку фургонов на базе китайской JACТакая машина востребована, но стоит она пока слишком дорого
Группа «Соллерс» запустила производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo по полному циклу на новом предприятии «Соллерс карго» в Ульяновске. Об этом сообщила 7 сентября пресс-служба компании. До этого фургон выпускали в режиме крупноузловой сборки на бывшей площадке совместного предприятия с Ford в Елабуге.
Как пояснил «Ведомостям» представитель компании, для проекта был возведен новый производственный корпус на индустриальной площадке Ульяновского автозавода (УАЗ), входящего в «Соллерс». Там установлена линия сварки кабин и организован цех сборки автомобилей. При этом операции по окраске осуществляются в комплексе УАЗа, следует из сообщения компании.
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