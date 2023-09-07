«Соллерс» запустил в Ульяновске сборку фургонов на базе китайской JAC

Как пояснил «Ведомостям» представитель компании, для проекта был возведен новый производственный корпус на индустриальной площадке Ульяновского автозавода (УАЗ), входящего в «Соллерс». Там установлена линия сварки кабин и организован цех сборки автомобилей. При этом операции по окраске осуществляются в комплексе УАЗа, следует из сообщения компании.