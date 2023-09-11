МТС начала размещение цифровых облигаций с годовой доходностью 11%
Акции МТС на фоне новости подешевели на 0,64% до 278,8 руб. По состоянию на 14:56 мск бумаги стоили 279,65 руб. (-0,34%). В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3 121,46 (-0,68%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании – на 18%.
Компания поясняет, что этот инструмент сбережения сопоставим с накопительными счетами. Он позволяет забрать свои сбережения в любой момент без потери накопленных процентов при существенном отличии – возможности сохранить высокую ставку на весь срок до погашения.
МТС также отмечает, что полученные от размещения облигаций денежные средства будут направлены на создание цифровых продуктов в экосистеме компании, на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, включая удаленные территории.
Приобрести цифровые облигации на «Финуслугах» может любой совершеннолетний гражданин России, который является налоговым резидентом РФ. При этом брокерский счет для покупки не нужен – сервис купли-продажи доступен на сайте и в мобильном приложении финансовой платформы после регистрации на «Госуслугах».
«Финуслуги» – финансовая платформа, созданная Мосбиржей в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России.