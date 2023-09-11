МТС начала размещение цифровых облигаций с годовой доходностью 11%

Акции МТС на фоне новости подешевели на 0,64% до 278,8 руб. По состоянию на 14:56 мск бумаги стоили 279,65 руб. (-0,34%). В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3 121,46 (-0,68%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании – на 18%.