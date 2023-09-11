Газета
Инвестиции

МТС начала размещение цифровых облигаций с годовой доходностью 11%

Ведомости

Компания МТС сообщила о начале размещения среди физлиц первого выпуска трехлетних цифровых облигаций со ставкой купона в размере 11% годовых на платформе «Финуслуги».

Акции МТС на фоне новости подешевели на 0,64% до 278,8 руб. По состоянию на 14:56 мск бумаги стоили 279,65 руб. (-0,34%). В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3 121,46 (-0,68%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании – на 18%.

Цена размещения цифровых облигаций составляет 100% от номинала в 1000 руб. Купонный период – 91 день, срок до погашения – до 7 сентября 2026 г. Как сообщала компания 4 сентября, планируемый объем выпуска цифровых облигаций МТС составит 3 млрд руб. 

Компания поясняет, что этот инструмент сбережения сопоставим с накопительными счетами. Он позволяет забрать свои сбережения в любой момент без потери накопленных процентов при существенном отличии – возможности сохранить высокую ставку на весь срок до погашения.

Инвестируйте без ограничений

Доступ к иностранным бумагам, сделки с евро и долларами США, хранение валюты и ценных бумаг – без комиссии
Реклама / ООО «Ньютон Инвестиции»

МТС также отмечает, что полученные от размещения облигаций денежные средства будут направлены на создание цифровых продуктов в экосистеме компании, на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, включая удаленные территории.

Приобрести цифровые облигации на «Финуслугах» может любой совершеннолетний гражданин России, который является налоговым резидентом РФ. При этом брокерский счет для покупки не нужен – сервис купли-продажи доступен на сайте и в мобильном приложении финансовой платформы после регистрации на «Госуслугах».

«Финуслуги» – финансовая платформа, созданная Мосбиржей в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных