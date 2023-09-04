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МТС 11 сентября разместит облигации для физлиц на платформе «Финуслуги»

Ведомости

МТС 11 сентября начнет первой размещать облигации для физлиц на платформе «Финуслуги». Долговые бумаги будут направлены на реализацию цифровых продуктов в экосистеме компании. Об этом сообщается на ее сайте.

Акции МТС на фоне новости 4 сентябя подорожали на 1,5% до 287,95 руб. По состоянию на 15:30 мск бумаги стоили 287 руб. (1,5%). В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3 257,5 (+0,81%). С начала года он вырос на 51%, котировки компании – на 21%.

Планируемый объем выпуска цифровых облигаций МТС – 3 млрд руб. Номинал будет равен 1000 руб., купонный период – 91 день. Компания информирует, что сервис купли-продажи будет доступен клиентам «Финуслуг» как на сайте, так и в мобильном приложении. При этом брокерский счет для покупки не нужен – через «Финуслуги» это можно сделать напрямую у эмитента. При этом продать бумаги эмитенту можно в любое время без потери накопленного дохода, указывает компания.

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В сообщении также отмечается, что средства, полученные при размещении облигаций, будут направлены на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны. Основной целью компания видит улучшение качества жизни за счет предоставления широкого спектра цифровых услуг и развития инноваций.

Ранее МТС отчиталась по МСФО за II квартал 2023 г. Ее выручка выросла на 14,8% и составила 146,7 млрд руб. Это выше консенсус-прогноза «Ведомостей» на уровне 12,4%, основанного на опросе экспертов рынка. OIBDA МТС в отчетном периоде увеличилась на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г. до 63,7 млрд руб. Аналитики ожидали роста этого показателя на 14,7% до 59,1-59,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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