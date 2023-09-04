МТС 11 сентября разместит облигации для физлиц на платформе «Финуслуги»
МТС 11 сентября начнет первой размещать облигации для физлиц на платформе «Финуслуги». Долговые бумаги будут направлены на реализацию цифровых продуктов в экосистеме компании. Об этом сообщается на ее сайте.
Акции МТС на фоне новости 4 сентябя подорожали на 1,5% до 287,95 руб. По состоянию на 15:30 мск бумаги стоили 287 руб. (1,5%). В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3 257,5 (+0,81%). С начала года он вырос на 51%, котировки компании – на 21%.
Планируемый объем выпуска цифровых облигаций МТС – 3 млрд руб. Номинал будет равен 1000 руб., купонный период – 91 день. Компания информирует, что сервис купли-продажи будет доступен клиентам «Финуслуг» как на сайте, так и в мобильном приложении. При этом брокерский счет для покупки не нужен – через «Финуслуги» это можно сделать напрямую у эмитента. При этом продать бумаги эмитенту можно в любое время без потери накопленного дохода, указывает компания.
В сообщении также отмечается, что средства, полученные при размещении облигаций, будут направлены на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны. Основной целью компания видит улучшение качества жизни за счет предоставления широкого спектра цифровых услуг и развития инноваций.
Ранее МТС отчиталась по МСФО за II квартал 2023 г. Ее выручка выросла на 14,8% и составила 146,7 млрд руб. Это выше консенсус-прогноза «Ведомостей» на уровне 12,4%, основанного на опросе экспертов рынка. OIBDA МТС в отчетном периоде увеличилась на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г. до 63,7 млрд руб. Аналитики ожидали роста этого показателя на 14,7% до 59,1-59,9 млрд руб.