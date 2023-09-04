МТС 11 сентября разместит облигации для физлиц на платформе «Финуслуги»

Планируемый объем выпуска цифровых облигаций МТС – 3 млрд руб. Номинал будет равен 1000 руб., купонный период – 91 день. Компания информирует, что сервис купли-продажи будет доступен клиентам «Финуслуг» как на сайте, так и в мобильном приложении. При этом брокерский счет для покупки не нужен – через «Финуслуги» это можно сделать напрямую у эмитента. При этом продать бумаги эмитенту можно в любое время без потери накопленного дохода, указывает компания.