Выручка МТС по итогам II квартала превзошла консенсус-прогноз «Ведомостей»
Выручка МТС по итогам II квартала 2023 г. выросла на 14,8% и составила 146,7 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО. Это выше консенсус-прогноза «Ведомостей» на уровне 12,4%, основанного на опросе экспертов рынка.
OIBDA МТС в отчетном периоде увеличилась на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г., до 63,7 млрд руб. Аналитики ожидали роста этого показателя на 14,7% до 59,1-59,9 млрд руб.
Чистая прибыль компании увеличилась на 53,5% и составила 16,8 млрд руб. При этом в БКС предполагали, что этот показатель увеличится на 19% г/г до 11,1 млрд руб. А в «Газпромбанк Инвестициях» ожидали прибыль на уровне 14,8 млрд руб. (+35,8%).
Стоимость акций МТС в ходе торгов на Мосбирже снижалась на 1,39% до минимума 288 руб., но после публикации отчетности выросла до 293,95 (+0,53%).
По состоянию на 18:20 мск цена бумаг составила 293,3 руб. (+0,31%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 164,79 (+0,78% к закрытию предыдущей сессии). С начала года котировки компании выросли на 19,5%, бенчмарк с начала года подрос на 46%.