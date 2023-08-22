Выручка МТС по итогам II квартала превзошла консенсус-прогноз «Ведомостей»

По состоянию на 18:20 мск цена бумаг составила 293,3 руб. (+0,31%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 164,79 (+0,78% к закрытию предыдущей сессии). С начала года котировки компании выросли на 19,5%, бенчмарк с начала года подрос на 46%.