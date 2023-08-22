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Инвестиции

Выручка МТС по итогам II квартала превзошла консенсус-прогноз «Ведомостей»

Ведомости

Выручка МТС по итогам II квартала 2023 г. выросла на 14,8% и составила 146,7 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО. Это выше консенсус-прогноза «Ведомостей» на уровне 12,4%, основанного на опросе экспертов рынка.

OIBDA МТС в отчетном периоде увеличилась на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г., до 63,7 млрд руб. Аналитики ожидали роста этого показателя на 14,7% до 59,1-59,9 млрд руб.

Чистая прибыль компании увеличилась на 53,5% и составила 16,8 млрд руб. При этом в БКС предполагали, что этот показатель увеличится на 19% г/г до 11,1 млрд руб. А в «Газпромбанк Инвестициях» ожидали прибыль на уровне 14,8 млрд руб. (+35,8%).

Стоимость акций МТС в ходе торгов на Мосбирже снижалась на 1,39% до минимума 288 руб., но после публикации отчетности выросла до 293,95 (+0,53%).

По состоянию на 18:20 мск цена бумаг составила 293,3 руб. (+0,31%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 164,79 (+0,78% к закрытию предыдущей сессии). С начала года котировки компании выросли на 19,5%, бенчмарк с начала года подрос на 46%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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