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Инвестиции

Совкомбанк подал иск к Euroclear на 2,3 млрд рублей

Ведомости

Совкомбанк обратился в Арбитражный суд Костромской области с требованием взыскать с Euroclear bank 2,3 млрд руб., следует из картотеки суда.

Иск пока не принят к производству и не опубликован, его суть не раскрывается.

Это уже второй иск Совкомбанка к Euroclear. 23 августа Совкомбанк подал в суд иск к депозитарию о взыскании 12 004 евро и $4,09 млн. Из документов суда следует, что российский банк хочет взыскать задолженность «в возмещении причиненного вреда в виде остатка денежных средств на корреспондентских счетах». 30 августа заявление было оставлено без движения. До 2 октября Совкомбанку необходимо предоставить подтверждающий уплату госпошлины документ.

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Всего в России уже подано свыше двадцати исков к Euroclear на общую сумму более 200 млрд руб. В числе истцов как частные инвесторы, так и профессиональные участники рынка ценных бумаг, включая УК «Первая» (184,8 млрд руб.) и «Уральский банк развития и реконструкции» ($69,3 млн), МТС-банк (3,47 млрд руб.).

После начала спецоперации на Украине между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) фактически прервалось взаимодействие. С обеих сторон были заморожены денежные средства. Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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