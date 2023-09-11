Совкомбанк подал иск к Euroclear на 2,3 млрд рублей

Это уже второй иск Совкомбанка к Euroclear. 23 августа Совкомбанк подал в суд иск к депозитарию о взыскании 12 004 евро и $4,09 млн. Из документов суда следует, что российский банк хочет взыскать задолженность «в возмещении причиненного вреда в виде остатка денежных средств на корреспондентских счетах». 30 августа заявление было оставлено без движения. До 2 октября Совкомбанку необходимо предоставить подтверждающий уплату госпошлины документ.