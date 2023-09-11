Совкомбанк подал иск к Euroclear на 2,3 млрд рублей
Совкомбанк обратился в Арбитражный суд Костромской области с требованием взыскать с Euroclear bank 2,3 млрд руб., следует из картотеки суда.
Иск пока не принят к производству и не опубликован, его суть не раскрывается.
Это уже второй иск Совкомбанка к Euroclear. 23 августа Совкомбанк подал в суд иск к депозитарию о взыскании 12 004 евро и $4,09 млн. Из документов суда следует, что российский банк хочет взыскать задолженность «в возмещении причиненного вреда в виде остатка денежных средств на корреспондентских счетах». 30 августа заявление было оставлено без движения. До 2 октября Совкомбанку необходимо предоставить подтверждающий уплату госпошлины документ.
Всего в России уже подано свыше двадцати исков к Euroclear на общую сумму более 200 млрд руб. В числе истцов как частные инвесторы, так и профессиональные участники рынка ценных бумаг, включая УК «Первая» (184,8 млрд руб.) и «Уральский банк развития и реконструкции» ($69,3 млн), МТС-банк (3,47 млрд руб.).
После начала спецоперации на Украине между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) фактически прервалось взаимодействие. С обеих сторон были заморожены денежные средства. Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб.