Совкомбанк подал иск к европейскому депозитарию Euroclear на 386 млн рублей

После начала спецоперации на Украине между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) фактически прервалось взаимодействие. С обеих сторон были заморожены денежные средства. Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб. В июле европейский депозитарий Euroclear сообщил, что получил процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов в размере 1,743 млрд евро.