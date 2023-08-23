Совкомбанк подал иск к европейскому депозитарию Euroclear на 386 млн рублей
Совкомбанк обратился в суд с иском к Euroclear о взыскании 386 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.
Иск зарегистрирован в арбитражном суде Костромской области 23 августа. Суть требований не раскрывается.
В общей сложности в российские суды было подано 20 исков к Euroclear. Совокупно сумма, которую инвесторы хотят отсудить у депозитария, превышает 200 млрд руб., сообщали ранее «РБК инвестиции». В частности, иски к Euroclear подали Уральский банк ($69,3 млн), Энерготрансбанк (2 млрд руб.), «Ростсельмаш» (20,7 млн руб.), управляющая компания «Первая» (184,8 млрд руб.), банк «Объединенный капитал» и ряд российских инвесторов.
В начале августа с иском о взыскании незаконно заблокированных денежных средств, которые были выплачены банку эмитентами облигаций после погашений бумаг и начислений купонного дохода, в суд обратился и МТС-Банк. Сумма требований составляет 3,47 млрд руб.
После начала спецоперации на Украине между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) фактически прервалось взаимодействие. С обеих сторон были заморожены денежные средства. Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб. В июле европейский депозитарий Euroclear сообщил, что получил процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов в размере 1,743 млрд евро.