МТС-банк подал иск к Euroclear на 3,5 млрд рублей

Это уже девятый иск к Euroclear в российских арбитражных судах за последнее время. Ранее к депозитарию подали иски Уральский банк с иском на $69,3 млн, восемь российских инвесторов и Энерготрансбанк на сумму 2 млрд руб., «Ростсельмаш» на 20,7 млн руб., управляющая компания «Первая» на сумму 184,8 млрд руб., «Энергия-инвест» – на 143,9 млн руб. Взыскать денежные средства также решили частные инвесторы – Роман Прудентов (иск на 57,2 млн руб.) и Элида Хасанова (иск на $28 200).