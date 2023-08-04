МТС-банк подал иск к Euroclear на 3,5 млрд рублей
МТС-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear о взыскании незаконно заблокированных денежных средств, которые были выплачены банку эмитентами облигаций после погашений бумаг и начислений купонного дохода. Об этом рассказали «Ведомостям» в пресс-центре МТС-банка.
Обращение было подано 1 августа. Иск зарегистрирован 2 августа, следует из картотеки дел. Сумма исковых требований составляет 3,47 млрд руб. В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий (НРД).
Как пояснили в пресс-центре МТС-банка, российское законодательство позволяет перенести спор из иностранной юрисдикции в российскую, в случае если он связан с санкциями. В кредитной организации считают, что действия Euroclear по блокировке активов нарушают один из основополагающих принципов публичного порядка РФ – запрет на злоупотребление правом.
Банк принадлежит телеком-компании МТС, 42,085% которой владеет АФК «Система». МТС-банк по итогам первого полугодия 2023 г. занимал 26-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». В конце февраля этого года он попал в санкционные списки США и Великобритании.
Это уже девятый иск к Euroclear в российских арбитражных судах за последнее время. Ранее к депозитарию подали иски Уральский банк с иском на $69,3 млн, восемь российских инвесторов и Энерготрансбанк на сумму 2 млрд руб., «Ростсельмаш» на 20,7 млн руб., управляющая компания «Первая» на сумму 184,8 млрд руб., «Энергия-инвест» – на 143,9 млн руб. Взыскать денежные средства также решили частные инвесторы – Роман Прудентов (иск на 57,2 млн руб.) и Элида Хасанова (иск на $28 200).
После начала спецоперации на Украине между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским НРД фактически прервалось взаимодействие. С обеих сторон были заморожены денежные средства. Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб. В июле европейский депозитарий Euroclear сообщил, что получил процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов в размере 1,743 млрд евро.