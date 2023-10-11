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Инвестиции

Ethereum может подорожать до конца 2026 года в пять раз

Ведомости

Стоимость криптовалюты Ethereum (ETH) за три года может увеличиться более чем в пять раз. По прогнозу международного банка Standard Chartered, к концу 2026 г. ее цена вырастет до $8000, сообщил Reuters.

К 15:30 мск Ethereum торговался на уровне $1574,46 (-0,6% за сутки). Рыночная капитализация составила $188,56 млрд. С начала 2023 г. стоимость ETH увеличилась на 30,89%. 

Глава западного подразделения банка StanChart FX Research Джефф Кендрик сообщил, что ETH все чаще используют при заключении соглашений на основе криптовалют – так называемых «умных контрактов», – поэтому стоимость токена будет расти. Но дать точный прогноз динамики сложно, так как криптовалюты не подкреплены традиционными активами. Их цена чаще всего зависит от настроений инвесторов, подчеркнул банкир.

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Кендрик также отметил, что Standard Chartered примерно спрогнозировал рост ETH в долгосрочной перспективе. По данным банка, до 2040 г. цена криптовалюты может увеличиться до $26 000–$35 000.

Цена Ethereum достигла исторического максимума 11 ноября 2021 г. – тогда ее стоимость составила $4869. По сравнению с уровнем 11 октября 2023 г. цена упала на 67,66%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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