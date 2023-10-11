Ethereum может подорожать до конца 2026 года в пять раз

Глава западного подразделения банка StanChart FX Research Джефф Кендрик сообщил, что ETH все чаще используют при заключении соглашений на основе криптовалют – так называемых «умных контрактов», – поэтому стоимость токена будет расти. Но дать точный прогноз динамики сложно, так как криптовалюты не подкреплены традиционными активами. Их цена чаще всего зависит от настроений инвесторов, подчеркнул банкир.