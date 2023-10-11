Ethereum может подорожать до конца 2026 года в пять раз
Стоимость криптовалюты Ethereum (ETH) за три года может увеличиться более чем в пять раз. По прогнозу международного банка Standard Chartered, к концу 2026 г. ее цена вырастет до $8000, сообщил Reuters.
К 15:30 мск Ethereum торговался на уровне $1574,46 (-0,6% за сутки). Рыночная капитализация составила $188,56 млрд. С начала 2023 г. стоимость ETH увеличилась на 30,89%.
Глава западного подразделения банка StanChart FX Research Джефф Кендрик сообщил, что ETH все чаще используют при заключении соглашений на основе криптовалют – так называемых «умных контрактов», – поэтому стоимость токена будет расти. Но дать точный прогноз динамики сложно, так как криптовалюты не подкреплены традиционными активами. Их цена чаще всего зависит от настроений инвесторов, подчеркнул банкир.
Кендрик также отметил, что Standard Chartered примерно спрогнозировал рост ETH в долгосрочной перспективе. По данным банка, до 2040 г. цена криптовалюты может увеличиться до $26 000–$35 000.
Цена Ethereum достигла исторического максимума 11 ноября 2021 г. – тогда ее стоимость составила $4869. По сравнению с уровнем 11 октября 2023 г. цена упала на 67,66%.