Глава Polymetal получил акции на 9,8 млн рублей в рамках бонусной программы
На закрытии 10 октября бумаги Polymetal на Мосбирже стоили 520,2 руб. Исходя из этого, стоимость пакета Несиса может составить 9,8 млн руб.
В результате выпуска акций для бонусной программы доля Несиса в Polymetal выросла до 0,72%, а капитал компании составил более 515 млн акций, часть из них — казначейские, поэтому общее количество голосующих акций — 473,6 млн штук.
Выданные сейчас акции были зарезервированы в 2017-2019 гг. По правилам бонусной программы Polymetal бумаги, зарезервированные в конкретном периоде, распределяются на протяжении следующих трех лет равными долями.
Сейчас Несису одобрены новые отложенные бонусы, в рамках которых выданы права еще на 118 231 акций (0,025%).