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Глава Polymetal получил акции на 9,8 млн рублей в рамках бонусной программы

Ведомости

Исполнительный директор ведущего российского золотодобытчика Polymetal Виталий Несис в рамках бонусной программы получил почти 19 000 акций. Об этом сообщили в компании.

На закрытии 10 октября бумаги Polymetal на Мосбирже стоили 520,2 руб. Исходя из этого, стоимость пакета Несиса может составить 9,8 млн руб.

В результате выпуска акций для бонусной программы доля Несиса в Polymetal выросла до 0,72%, а капитал компании составил более 515 млн акций, часть из них — казначейские, поэтому общее количество голосующих акций — 473,6 млн штук.

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Выданные сейчас акции были зарезервированы в 2017-2019 гг. По правилам бонусной программы Polymetal бумаги, зарезервированные в конкретном периоде, распределяются на протяжении следующих трех лет равными долями.

Сейчас Несису одобрены новые отложенные бонусы, в рамках которых выданы права еще на 118 231 акций (0,025%).

11 октября Polymetal завершил выкуп 2,5 млн акций по программе обмена. Также компания объявила о завершении выпуска новых акций на казахстанской бирже Astana International Exchange (AIX).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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